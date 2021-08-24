【英國疫情】音樂節後數千人染疫 日增3.2萬確診

▲ 英國衛生部門發現，康沃爾郡音樂節過後當地的確診數字急升。

英國的新冠肺炎疫情未見緩和，單日再新增近3.2萬宗確診個案。英國衛生部門發現，康沃爾郡音樂節過後當地的確診數字急升。當局正調查全國近5,000宗新確診個案，是否與康沃爾郡音樂節有關。

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英國政府周一（23日）宣布再增31,914宗確診個案，過去一周新增超過23萬宗確診個案，新增確診按周增幅達到13.4%。

在截至上周四（19日）的一周内，康沃爾郡與錫利群島（Isles of Scilly）是新增確診率第二高的英格蘭地區，僅次於薩默塞特郡塞奇高沼（Sedgemoor）。

康沃爾郡紐基（Newquay）在本月11至15日舉行大型音樂節，約有5萬人參加。當局懷疑有4,700宗確診個案與音樂節有關。

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上述4,700宗個案遍布全國，約有800名患者是康沃爾郡居民。英格蘭公共衛生署（PHE）表示，部分確診患者聲稱他們是在參加音樂節後，才開始出現新冠肺炎相關症狀。

主辦機構要求觀眾入場前要出示手機應用程式「NHS Covid Pass」内的疫苗接種記錄才可入場。未接種人士則可出示近期陰性檢測記錄，或6個月內康復證明。

責任編輯：鄭錦玲