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【安全漏洞】Razer滑鼠被揭存漏洞　或會存取電腦權限

科技 15:09 2021/08/24

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近日有外國安全研究員在社交媒體上指出，Razer滑鼠所應用的Razer Synapse軟件出現漏洞，只要在電腦插上Razer滑鼠，就可擁有系統管理員主權限。

電腦周邊製造商Razer以其遊戲滑鼠和鍵盤聞名，一直深受玩家歡迎。惟近日有外國安全研究員在社交媒體上指出，Razer滑鼠所應用的Razer Synapse軟件出現漏洞，只要在電腦插上Razer滑鼠，就可擁有系統管理員主權限。

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據外媒Engadget報道，安全研究員Jon Hat在Twitter指出，當他透過連接Razer的滑鼠或隨附的轉接器後，其電腦的Windows Update就自動下載並啟動Razer的安裝器Razer Synapse 軟件，並獲取權限。他解釋，一旦不法分子在Windows上獲得該權限，就代表能夠完全控制系統，並且可以安裝任何想要安裝的軟件，包括惡意軟件。

Hat表示，他曾主動就是次事件主動與Razer聯絡，惟未有獲得回覆，只能在Twitter上公開。而在Twitter文章發布後，Razer也終於回覆Hat，並表示會讓安全團隊檢查和修正。Razer其後也向Engadget發表一份聲明，指Razer關注軟件的狀況，會盡快作出修正，並確保軟件不會有讓未授權第三方存取系統的設計。Razer補充指，該企設有漏洞懸賞計畫，鼓勵更多人回報漏洞。

【網絡安全】BlackBerry被揭軟件存漏洞　或影響多間汽車、醫院及工廠設備

責任編輯：曾曉汶

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