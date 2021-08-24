阿富汗或面臨物資短缺 恐釀人道災難

阿富汗首都喀布爾失守後，多國宣布暫停來回阿富汗航班。聯合國旗下多個國際組織警告，阿富汗或最早下月缺糧，醫療用品等亦會出現短缺，情況持續恐怕會發生人道災難。世界糧食計劃署（WFP）表示，正透過4種方式向阿富汗運送糧食，但仍需更多才能應付冬天需求。

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世界衛生組織（WHO）周一表示，由於阿富汗商業航班暫停，難以運輸物資前往當地。WFP亦警告，雖然目前正利用4種方式向阿富汗運送糧食，但料下月起國內存糧開始耗盡。WFP駐阿富汗副國家總監帕特森（Andrew Patterson）表示，當局透過人道主義通道運送糧食，組織9月會開始耗盡糧食。

帕特森指阿富汗許多道路將在冬季被雪覆蓋，當局需提早將糧食運送至倉庫。組織在阿富汗國內有2萬公噸糧食，還有7,000公噸在運輸途中，但仍額外需要5.4萬公噸才能支撐阿富汗民眾至12月底。帕特森指WFP需要2億美元（約15.6億港元），為預料多達2,000萬阿富汗人購買足夠糧食。他透露，阿富汗國內一半人口，即1,850萬人仍依賴經濟援助生活，料乾旱天氣會進一步加劇情況。

WFP表示，組織正努力應對塔利班迅速接管阿富汗後帶來的挑戰。有援助機構透露，在過去2個月塔利班攻勢強勁，造成國內約30萬人流離失所，為該批人士提供醫療及糧食十分關鍵。

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世衛阿富汗地區緊急狀況主任布倫南（Richard Brennan）表示，目前全世界目光聚焦在機場及被撤離民眾，但更需關注為留在當地的民眾提供物資援助。世衛正呼籲未載人飛機前往阿富汗機場前，可飛往其位於杜拜倉庫收集物資。

據悉。截至本年初阿富汗3分之1人口面臨糧食危機，一半5歲以下兒童營養不良。WFP指今年阿富汗約4成農作物因乾旱失收，小麥價格較5年前高24%，加上疫情影響令許多家庭無法獲取基本食物供應。

責任編輯：李俊儀