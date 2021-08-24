【環保政策】日本通過《塑膠資源循環促進法》　零售餐飲業首當其衝

▲ 日本政府昨日（23日）根據6月通過的《塑膠資源循環促進法》，對企業發布了12項減塑對策，零售業和餐飲業免費提供的即棄餐具及飲管成為主要對象。（法新社資料圖片）

日本政府昨日（23日）根據6月通過的《塑膠資源循環促進法》，對企業發布了12項減塑對策，零售業和餐飲業免費提供的即棄餐具及飲管成為主要對象，政策將由2022年4月起實施。

日本政府要求企業削減便利店和餐飲店免費提供的湯匙、飲管和攪拌棒；酒店的即棄梳子、牙刷和洗衣店的衣架亦包括在內。除此之外，日本政府也將限制網上購物和速遞用到的塑膠包裝。

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日本政府表示，每年使用5噸以上塑膠的大型企業必須採取對策，目前已有不少企業採取減塑政策。

羅森便利店已在部分店改提供木製湯匙，觀察顧客反應後將逐步擴展至全國其他分店；全家便利店在5月開始使用柄部鏤空的塑膠湯匙，塑膠用量比此前減少12%，有望每年削減約65噸塑膠。

永旺百貨則計劃2030年前減少一半塑膠用量，旗下的永旺零售亦已把店內用餐和打包提供的飲管和湯匙改為紙製及木製。

餐飲方面，雲雀餐飲集團自今年夏季起，讓顧客自行選擇外賣是否需要即棄餐具。

王子飯店自2019年1月起亦在在日本全國酒店、滑雪場和高爾夫球場的餐廳等放棄使用塑膠吸管，負責人表示「計劃今後也不斷推進環保措施」。

不過有專家表示，轉用更環保的材質對企業來説將增加不少成本，木製餐具的成本是塑膠的三倍，因此現在仍難以判斷會在多大程度上轉嫁到價格上。

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責任編輯：李智美