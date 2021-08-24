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HKTV Mall 母企近4,000萬元 入股印尼醫療保健網購平台

股樓投資 15:59 2021/08/24

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王維基旗下的香港科技探索(01137) 進軍東南亞。公司宣布旗下Shoalter Technology 和 PT Karya Hasta Dinamikla（PT KHD）訂立一份股份認購協議及股東協議。Shoalter將認購PT KHD少數股權，將以電子商貿方案協議而提供使用電子商貿軟件系統作為代價及現金代價，總代價約500萬美元，即約3,890萬元。香港科技探索全日上升0.7%，報9.12元。

【小米1810】小米績前 各大行評級和目標價一覽  詳情請看【下一頁


香港科技探索指，Shoalter將以服務形式提供軟件系統予PT KHD 使用於其現有網上購物平台－－KALCare的網上購物平台。該投資亦為將來於其他東南亞國家、香港、澳門及台灣健康及保健電子商貿業務市場潛在的策略性業務合作提供框架。PT KHD為印尼上市的PT Kalbe Farma Tbk間接全資附屬公司，集中於健康護理及保健產品的電子商貿。該集團認為該投資將Shoalter的電子商貿足印拓展至香港以外的地區及大眾消費品以外市場，於東南亞建立電子商貿方案系統首個海外參考個案及把握健康護理及保健產品之潛在業務拓展機會。

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撰文 : 李尚毅

香港科技探索（01137） 港股

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