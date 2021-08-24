CBDC賦能通證經濟新維度

進入數字經濟時代，作為金融服務實體經濟的表率，資本市場建設也需要適應於價值函數重構帶來的變化。相較傳統股份制經濟偏向認證資本的價值創造，以數字貨幣為價值管理工具、區塊鏈為溯源核算技術的通證經濟將從根本上改變價值分配方式，科學計量並發放數據、勞動力和資本等多重生產要素應獲得的收益，以此激勵價值發現與再創造，將經濟增長與人的價值最大化目標合二為一。

最早的通證經濟融資模式是ICO（首次代幣發行）。項目方通過直接向公眾無門檻發行代幣（通證）融資，而隨着項目成功代幣價格提升，早期投資者由此獲得收益。ICO雖然屬於金融創新，但是由於不設門檻、不受審查，存在極高的欺詐風險，嚴重損害了普通投資者的利益。2017年中國央行聯合七部委明確指出這是一種非法融資的行為，自此中國境內全面叫停ICO。

DPO（直接公開發行）和STO（證券化代幣發行）則是數字金融的兩個新維度。2020年12月，美國SEC批准紐交所DPO計劃，允許企業不通過投資銀行直接向投資者融資。由於在二級市場交易的仍是股份而非數字化的通證，DPO本質上不屬於通證經濟，但它卻標誌着二級市場規則發生質變的重要里程碑，其革命性的改變在於上市首日發行價不再由承銷商談判確定，而是直接由全市場交易定價。當前最符合通證經濟特質的合規融資方式是STO，相比ICO，合法合規是STO的重要特性，並且設有合格投資者門檻。STO的代幣具有經濟激勵機制和功能性作用，借助區塊鏈實現跨區域、跨交易所的高流動性，比傳統證券更靈活多元。雖然STO的通證經濟理念符合歷史發展的潮流，但由於相關合規配套設施的缺乏，它當前在中國仍被界定為非法集資行為，即使在全球範圍內也遲遲難以取得進展。現有STO只能將虛擬貨幣作為生態激勵而沒有其他替代品，同時依託於去中心化的公鏈（如以太坊）發行，附帶不可控的欺詐與犯罪風險。

我們認為，央行正規軍CBDC的補位或將成為一個轉折點。如果將CBDC片面地理解為信用法幣的數字化，那對於數字經濟時代所需的貨幣功能缺乏正確的認知，如此設計的CBDC也不具備核心競爭力。CBDC最終需要適應於數字經濟時代的價值規律，成為管理價值、創造價值的智能貨幣。因此，CBDC的補位將是STO獲得跨越式發展的重要機遇，以合法合規為前提融合兩大重點賽道，在完善多層次資本市場建設的同時，促進數字經濟生產力的釋放。