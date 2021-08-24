【輝瑞疫苗】英國增購3,500萬劑 預防更多變種病毒

英國為應對變種新冠病毒及增加新冠疫苗保護作用，當局已打算下月為特定群體民眾接種新冠疫苗加強劑。同時，英國已同意額外購買3,500萬劑新冠疫苗，應對未來可能再度變種的新冠病毒。

英研究加強劑減劑量 增窮國打針機會 【下一頁】

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，已與輝瑞達成協議，英國將額外購買3,500萬劑新冠疫苗，為日後的疫苗接種計劃作好準備，亦確保未來幾年國家能有效應對新冠肺炎疫情。據悉，3,500萬劑新冠疫苗將於明年下半年交付。

賈偉德亦表示，除上月宣布已捐贈首批900萬劑疫苗外，英國將於明年再捐贈1億劑新冠疫苗，強調英國是世衛新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）最大捐贈成員之一，已提供5.48億英鎊（約58.38億港元）援助， 幫助向92個發展中國家分發13億劑疫苗。賈偉德續指，英國將全力支持全球對抗新冠病毒，以及協助有需要國家獲取新冠疫苗。

英研究：抗Delta效力減 或難達成群體免疫 【下一頁】

賈偉德透露，英國正準備為民眾接種新冠疫苗加強劑，確保高感染風險的民眾得到額外保護，目前仍要等待疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI） 的最終建議，才能落實接種計劃，預料9月才開始為民眾接種加強劑。

責任編輯：郭麗明