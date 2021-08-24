喀布爾機場孤兒悲泣 父母為離國撇下親兒

多國加緊於阿富汗的撤離行動，阿富汗民眾也爭相擠入首都喀布爾機場希望逃離該國。英國獨立電視台（ITV）的採訪片段，顯示兩名孩子遭獲准進入機場的父母撇下，在父母離去後痛哭，場面令人心碎。

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ITV片段顯示，兩名身穿阿富汗服飾的小孩子在哭泣。據悉，他們的父母與大量民眾在機場外搶奪進入機場的機會，其後獲准不帶孩子的情況下進入機場。兩名小孩子最後被遺棄，神情似乎很彷徨無助。

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ITV又引述一名男子稱，他與子女都是英國公民，但仍然困於阿富汗。這名男子向英國首相約翰遜（Boris Johnson）公開呼籲，盡快安排他們離開阿富汗。

另外，早前有數十人試圖進入英國臨時使館，但鄰近的塔利班武裝分子對天開槍示警，這班人被拒絕入内。

英媒指有多達1,000名曾為英國軍隊工作的阿富汗人未獲安排撤離。另外約有1,800名英國人和 2,275名阿富汗人仍滯留喀布爾，等候英方安排撤離。

撤軍阿富汗的最後限期為本月31日，但約翰遜據報將敦促美國總統拜登（Joe Biden）延長限期，盡可能安排更多人撤離阿富汗。

責任編輯：鄭錦玲