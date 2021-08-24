【十四五規劃】陳茂波：續擴大與內地互聯互通　促人民幣國際化、內地企業國際融資

▲ 財政司司長陳茂波出席論壇時表示，續擴大與內地互聯互通，促人民幣國際化、內地企業國際融資。

財政司司長陳茂波今日出席「十四五」融入「雙循環」論壇時表示，香港具備一國兩制優勢，而且將擴大與內地金融市場的互聯互通，相信香港未來在促進人民幣國際化、擔當內地企業國際融資平台等方面發揮關鍵作用。

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陳茂波致辭時指，香港會繼續發揮作為中國與國際循環重要節點的功能，並通過「粵港澳大灣區」切入，融入中國的內循環發展，以實現香港經濟的可持續發展。

陳茂波續指，在「十四五」規劃中，香港定位為國際金融中心、全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心，未來將擴大與內地金融市場的互聯互通，並在4方面發揮關鍵作用，分別是：向離岸人民幣持有人提供各項人民幣投資及風險管理產品、為內地企業提供國際融資平台且為其境外資金提供財資管理服務、支持內地綠色企業和項目以提升香港成為區內綠色和可持續金融樞紐，以及為內地民眾提供更多元化的投資理財選項。

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