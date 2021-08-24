【Google新機制】Google調整政策　Apps評分不再統一

▲ 近日Google宣布，將會重新調整Google Play商店政策，將Play Store評分機制改編成具有個性化的指標，未來每一部設備所看到的分數，或會變得不一樣。

用家在下載應用程式（Apps）前，都會先留意評分和評論作為參考。近日Google宣布，將會重新調整Google Play商店政策，將Play Store評分機制改編成具有個性化的指標，未來每一部設備所看到的分數，或會變得不一樣。

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Google近日在開發者網誌上提到，由11月起，用戶可以看到該帳號註冊國家的Apps評分，不再是全球同一。而在2022起，Google會根據該電子設備，並僅計算該類別的平均分數。例如在日本的平板用家，在Play Store所看到的Apps分數，就不會計算香港用戶及手機用戶的分數。

Google表示，是次更改政策，是因為有開發者向Google反映，有單一語言版本的漏洞，以及國家和地區之間的文化差異，會影響整個程式的分數並出現負面評語，對開發商並不公平。因此今年11月起，Google將會推出更個性化的評分機制。

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責任編輯：曾曉汶