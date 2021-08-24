  • 31°C
香港時間 : 2021824日 (二) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google新機制】Google調整政策　Apps評分不再統一

科技 14:30 2021/08/24

分享：

近日Google宣布，將會重新調整Google Play商店政策，將Play Store評分機制改編成具有個性化的指標，未來每一部設備所看到的分數，或會變得不一樣。

用家在下載應用程式（Apps）前，都會先留意評分和評論作為參考。近日Google宣布，將會重新調整Google Play商店政策，將Play Store評分機制改編成具有個性化的指標，未來每一部設備所看到的分數，或會變得不一樣。

【Google】Google Play推兩項安全措施　開發人員需提供姓名及真實地址等資料

【開發者商機】亞馬遜擬推AppStore小企加速計畫　佣金減至10%

Google近日在開發者網誌上提到，由11月起，用戶可以看到該帳號註冊國家的Apps評分，不再是全球同一。而在2022起，Google會根據該電子設備，並僅計算該類別的平均分數。例如在日本的平板用家，在Play Store所看到的Apps分數，就不會計算香港用戶及手機用戶的分數。

Google表示，是次更改政策，是因為有開發者向Google反映，有單一語言版本的漏洞，以及國家和地區之間的文化差異，會影響整個程式的分數並出現負面評語，對開發商並不公平。因此今年11月起，Google將會推出更個性化的評分機制。

【Google】2021上半年Google Play移除逾11萬款Apps　打擊虛假及誤導軟件程式

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
2021/08/12
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶
2021/08/11
【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶
【WhatsApp新功能】WhatsApp本周推出「閱後即焚」　接收者查閱一次即自動銷毀
2021/08/04
【WhatsApp新功能】WhatsApp本周推出「閱後即焚」　接收者查閱一次即自動銷毀
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡
2021/07/26
【網絡安全】Google Play存有11款植入Joker惡意程式　可盜取用戶信用卡

你可能感興趣

【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
11:25 2021/08/12
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶
16:21 2021/08/11
【惡意軟件】Android出現藏有「FlyTrap」病毒惡意軟件　影響全球144個國家用戶
【WhatsApp新功能】WhatsApp本周推出「閱後即焚」　接收者查閱一次即自動銷毀
10:35 2021/08/04
【WhatsApp新功能】WhatsApp本周推出「閱後即焚」　接收者查閱一次即自動銷毀
手機Apps Apps商店 智能服務 人工智能 Google 日本 Google Play 香港

上一篇文章

【安全漏洞】Razer滑鼠被揭存漏洞　或會存取電腦權限

下一篇文章

【Windows】Windows XP發布20週年　市佔率竟比Vista多一倍！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google手機】將成絕版！　Google透露兩款中階5G手機將停產
【Google手機】將成絕版！　Google透露兩款中階5G手機將停產
【信用卡資料外洩】1,200萬張信用卡可能中招！聯款通發布調查結果　4月發現可疑安全漏洞
【信用卡資料外洩】1,200萬張信用卡可能中招！聯款通發布調查結果　4月發現可疑安全漏洞
【每日焦點】Google兩款5G手機停產　並停止Android Auto手機服務
【每日焦點】Google兩款5G手機停產　並停止Android Auto手機服務
【銀彈誘惑】黑客以百萬美元分紅利誘員工　於公司伺服器植入勒索軟件
【銀彈誘惑】黑客以百萬美元分紅利誘員工　於公司伺服器植入勒索軟件
【Android】用戶注意！　Google將停止Android Auto手機服務
【Android】用戶注意！　Google將停止Android Auto手機服務
【PS5】新款PS5主機現身澳洲門市　僅改變機座螺絲
【PS5】新款PS5主機現身澳洲門市　僅改變機座螺絲