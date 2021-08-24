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【新冠疫苗】紐約市強制教師接種 取消每周檢測

環球社會熱點 14:08 2021/08/24

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美國為對抗新一輪疫情爆發，愈來愈多機構要求員工接種新冠疫苗。美國紐約市長白思豪宣布，所有公立學校教師必須接種疫苗，措施涉及逾14萬教育工作者。有美國媒體指，未來將更多機構強制僱員接種。

美國全面批准使用輝瑞疫苗 強制員工打針企業料增加（第二版） 【輝瑞疫苗】

白思豪（Bill de Blasio）周一（23日）宣布，紐約市所有公立學校教師及工作人員需在9月27日前，最少接種1劑新冠疫苗。是次為首次教育界僱員，不可選擇每周接受檢測取代疫苗接種。據悉，措施涉及約14.8萬人。新措施公布後，紐約兩所大學亦宣布強制學生接種。紐約市教育部表示，不會再接受教師提交檢測結果，教師如要回校工作必需接種疫苗。

紐約市學校將於9月13日開學，新學年不再提供遙距教學。白思豪指學校去年傳播率極低，今次的措施有助確保每個人安全，更有助紐約市以此為基礎重回正常生活。《紐約時報》（New York Times）預料，未來數周美國各地學校、企業等機構都會實施類似強制接種要求。

特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓 【下一頁】

紐約市約69%成年人已完成疫苗接種，紐約市當局仍在與美國教師聯會（United Federation of Teachers）商討，違反規定員工可能受到的懲罰措施。白思豪上月曾表示，不接種疫苗或不接受檢測教育工作者，將被無薪停職，外界料違反新規例將有類似後果。

責任編輯：李俊儀

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