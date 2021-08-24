【長實】ESR就全購長實多隻REITs管理人ARA集團修訂收購協議　發行代價股份增至逾46億美元

▲ ESR與亞騰資管合併後，管理資產將大幅增至1290億美元。

ESR （01821） 早前公布全購長實 （01113） 持股ARA集團（ARA Asset Management，亞騰資管）100%股權，各方於8月24日簽訂了修訂協議，ESR發行的代價股份的數目及代價VLN的金額將在必要時按照經商定的計算方法進行調整，但強調股權代價更新不會改變總代價、現金代價或根據收購協議發行的代價證券總數。

在現金代價調整的規限下，收購總代價51.92億美元中，現金5.19億美元不變，但ESR發行的代價股份，由原本的12.34億股代價股份、總值42.86億美元，變更為發行近13.46億股代價股份，涉及46.73億美元，而ESR發行的代價VLN亦會將按照經商定的計算方式釐定。

ESR以總代價405億元收購ARA集團詳情【下一頁】

ESR與亞騰資管合併後，管理資產將大幅增至1290億美元，不僅是亞太區最大的房地產及房地資產管理公司，並成為全球第三大上市房地資產管理公司。

相關文章：ESR夥GIC收購黑石的澳洲倉庫及物流資產組合 涉約228億元

相關文章：【長實1113】李澤鉅兌現投地承諾 長實擬將元朗地皮發展為兩層高的花園洋房