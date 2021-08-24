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洛陽鉬業3993業績佳股價漲逾半成　

股市 13:30 2021/08/24

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洛陽鉬業 （03993） 業績後股價大漲，洛陽鉬業股價升近6%，高槙見5.61元。洛陽鉬業 上半年純利增長139%至24億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益後淨利潤為14億元，升176%。洛陽鉬業股價前景點睇？華盛證券證券分析師聶振邦為你分析，立即點擊收看／收聽。

【你可能感興趣：小米1810業績前升逾3%　買賣操作怎部署

【你可能感興趣：特步1368股價大漲近一成　管理層掦言業績會更好

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12：17 - 股票分析：藥明醫藥 （02269） 業績解讀對股價影響

14：20 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 業績解讀對股價影響

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22：16 - ET個股推介：昆侖能源 （00135）

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37：55 - 復星醫藥 （02196） 股價前景點睇？

39：35 - 京城機電 （00187） 股價前景點睇？

40：32 - 友邦 （01299） 股價前景點睇？

41：42 - 惠理集團 （00806） 股價前景點睇？

43：13 - 新秀麗 （01910） 股價前景點睇？

45：13 - 富智康 （02038） 股價前景點睇？

47：03 - 中聯重科 （01157） 股價前景點睇？

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欄名 : 3分鐘睇股

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