洛陽鉬業3993業績佳股價漲逾半成　

上一篇文章
【業績】安踏半年多賺1.3倍中期息大增至60港仙 改每手單位至200股入場費大減、股價倒跌
洛陽鉬業 （03993） 業績後股價大漲，洛陽鉬業股價升近6%，高槙見5.61元。洛陽鉬業 上半年純利增長139%至24億元（人民幣，下同），扣除非經常性損益後淨利潤為14億元，升176%。洛陽鉬業股價前景點睇？華盛證券證券分析師聶振邦為你分析，立即點擊收看／收聽。
【你可能感興趣：小米1810業績前升逾3% 買賣操作怎部署】
【你可能感興趣：特步1368股價大漲近一成 管理層掦言業績會更好】
***
重溫《ET開市直擊》足本版：（開聲聽↓）
Time code：
00：00 - 港股今日焦點速覽
00：45 - 外圍市況速覽
02：19 - 美股市況解讀 短期調整機會有多大？
04：35 - 港股上日市況速報＋北水盤路
05：28 - 港股反彈之勢能持續？後市注意事項
08：05 - 股票分析：港交所 （00388） 推A股指數期貨有幾利好？
12：17 - 股票分析：藥明醫藥 （02269） 業績解讀對股價影響
14：20 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 業績解讀對股價影響
18：42 - 股票分析：中芯國際 （02196） 股價前景
21：49 - 港股開市前市況速報
22：16 - ET個股推介：昆侖能源 （00135）
23：26 - 股票分析：小米國際 （02196） 業績前股價點睇
24：42 - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景
26：31 - 股票分析：洛陽鉬業 （03993） 股價前景
28：02 - 股票分析：金山軟件 （03888） 股價前景
29：20 - 港股開市後市況速報
30：42 - 先瑞達醫療 （06669） 今上市追揸沽部署
33：16 - 濰柴動力 （02338） 股價前景如何？
34：42 - 中海油 （00883） 現價追可以嗎？
36：18- 中軟國際 （00354） 股價前景點睇？
37：55 - 復星醫藥 （02196） 股價前景點睇？
39：35 - 京城機電 （00187） 股價前景點睇？
40：32 - 友邦 （01299） 股價前景點睇？
41：42 - 惠理集團 （00806） 股價前景點睇？
43：13 - 新秀麗 （01910） 股價前景點睇？
45：13 - 富智康 （02038） 股價前景點睇？
47：03 - 中聯重科 （01157） 股價前景點睇？
48：25 - 港股開市後市況速報
51：00 - 財經日誌提提你
欄名 : 3分鐘睇股