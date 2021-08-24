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【Apple】蘋果同工不同酬　男女薪金差距達6％？

科技 12:48 2021/08/24

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職場上男女同工不同酬時有發生，就連蘋果（Apple）也出現此情況。《The Verge》報導，有蘋果員工發起內部調查，揭露員工薪酬不公平的現象。（AFP）

職場上男女同工不同酬時有發生，就連蘋果（Apple）也出現此情況。《The Verge》報導，有蘋果員工發起內部調查，揭露員工薪酬不公平的現象。

【離職潮】美國近三分之二員工冀跳槽 希望獲得更高薪酬

該調查由工程師 Cher Scarlett 發起，有約 2 千名員工參與，結果發現公司男女員工平均薪金差距達 6%。Scarlett 在調查中發現，蘋果一些高薪、高級職位及技術職位，甚少由女性、非白人及第三性別人士擔任。此外，白人男性在公司內部有更多的晉升機會，而且更有可能擔任技術職位。Scarlett 指出，明白蘋果一直有採取措施解決問題，但經調查卻顯示，蘋果某些領域仍出現同工不同酬。

對於薪酬調查結果，蘋果發言人 Rachel Tulley 回覆《The Verge》時表示，蘋果對薪酬公平有著堅定而長期的承諾。全球員工從事相同職位均獲發相得工資，在美國的員工也是如此。公司每年都會檢討員工薪酬，以確保公司維持薪酬公平。

【遙距工作】Apple員工近兩年毋須回辦公室 在家工作延長至2022年1月

美國遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）上月被加州公平就業及住房部（DFEH）起訴，指長期有類似「兄弟會」的文化，讓女性職員持續被性騷擾，且同工不同酬，甚至出現職場欺凌。

當局調查兩年後發現，公司許多就業條款歧視女性，不論是薪酬、工作分配、升遷機會、解僱條件，都對女性員工不友善，而公司的高層一直沒有正視這些問題，或採取預防和改善措施。例如，男員工會在上班時間玩電子遊戲，把工作責任推卸給女性員工。該公司亦涉嫌以可能懷孕為由，不讓女性員工升遷，甚至還會批評為了照顧子女而提早下班的女員工。

【職場壓力】管理層憂表現同理心會得不到尊重 惟同理心有助提高員工工作效率

記者：廖淑瑩

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