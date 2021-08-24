  • 31°C
香港時間 : 2021824日 (二) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餐飲年度報告】一二綫城市外賣滲透近飽和 低綫市場待開發

股樓投資 15:27 2021/08/24

分享：

中國飯店協會日前發布《2021中國餐飲業年度報告》，80、90後為當代消費者主力，同時「懶人經濟」發展迅速，疫情導致人們在網上訂購成品和半成品的意願更加高漲。

【中國電信】中電信A股連續兩日跌停 散戶呻不如買H股，請按【見下頁

另外，根據中國飯店協會與阿里新服務研究中心發表的外賣報告，去年中國在綫外賣市場規模為6,646.2億元，同比增長15%；用戶規模達4.56億人，同比增長7.8%。

【美股分析】三原因將現快閃型經濟衰退 美銀指不利美股下半年走勢，請按【見下頁

低綫城市成為外賣行業的新突破點。報告顯示，各城市類型中，四綫及以下城市用戶增長明顯高於一二三綫城市。而四綫及以下城市中，Z世代（95後）及60後的用戶均增長最為迅速；一綫城市中，70後用戶月均訂單數量首次超過5單，成為高黏性用戶。

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

報告分析，造成這個現像的原因是，高綫城市外賣滲透逐漸飽和，市場拓展空間有限，而低綫城市仍有巨大的潛在市場等待開發。

【同場加映】青姐話：市況難捉摸 奇葩選擇多

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

外賣 行業 中國 餐飲 股票

下一篇文章

HKTV Mall 母企近4,000萬元 入股印尼上市電商子公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
【青姐話】市況難捉摸 奇葩選擇多
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO
滙豐香港區總裁施穎茵 下月接任恒生銀行CEO
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　