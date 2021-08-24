【餐飲年度報告】一二綫城市外賣滲透近飽和 低綫市場待開發

中國飯店協會日前發布《2021中國餐飲業年度報告》，80、90後為當代消費者主力，同時「懶人經濟」發展迅速，疫情導致人們在網上訂購成品和半成品的意願更加高漲。

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另外，根據中國飯店協會與阿里新服務研究中心發表的外賣報告，去年中國在綫外賣市場規模為6,646.2億元，同比增長15%；用戶規模達4.56億人，同比增長7.8%。

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低綫城市成為外賣行業的新突破點。報告顯示，各城市類型中，四綫及以下城市用戶增長明顯高於一二三綫城市。而四綫及以下城市中，Z世代（95後）及60後的用戶均增長最為迅速；一綫城市中，70後用戶月均訂單數量首次超過5單，成為高黏性用戶。

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報告分析，造成這個現像的原因是，高綫城市外賣滲透逐漸飽和，市場拓展空間有限，而低綫城市仍有巨大的潛在市場等待開發。

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記者：林衛