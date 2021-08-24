【中國平安】平安員工實名舉報逼買「自殺保單」 為達標不惜賣車賣樓

所謂的「自殺保單」，即指在職銷售人員作為投保人、被保險人或受益人的保險合同。有部分保險機構以購買保險產品作為銷售人員轉正或入司的條件，或者強迫、誘使銷售人員為達成業務考核指標而購買保險。

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近期，就有平安人壽重慶分公司的員工在短視頻平台上發布視頻，向重慶市銀保監局實名舉報其上司逼迫員工大量購買「自殺保單」。對此，平安人壽母公司中國平安（02318）於周一（23日）回應稱，已第一時間成立專項工作小組，目前正在進行核查。

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據事主在視頻上稱，她在平安工作11年，最高團隊人力達200人，曾擔任營業部經理，發出視頻是為了實名舉報上司強迫買「自殺保單」，保費合計273萬元（人民幣，下同）。

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除了她之外，其他員工也有同一遭遇。「有個主管自購保單高達98件，為了買保單，他把房子都賣了；還有一個主管被迫自購184萬元，交不起保費，已經被迫離職了；另外一個主管被逼買了近300萬元的保險，現在房子、車子都已經抵押了。」

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記者：林衛