【業績︱內房股】富力半年少賺18.8%　中期息削逾七成至0.1元人幣

▲ 富力表示，實現較高的協議銷售及潛在資產出售對於達成今年去槓桿目標至關重要

富力地產 （02777） 上半年少賺18.8%至30.8億元（人民幣，下同），派中期息由去年同期的0.38元，大削74%至0.1元。期內，營業額年升18%至394.9億元，協議銷售額增18%至650.8億元。富力表示，實現較高的協議銷售及潛在資產出售對於達成今年去槓桿目標至關重要，公司估計可售資源超過2,700億元及全國範圍內的項目推售，管理層將繼續執行年初制定的銷售計劃。

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富力又指，儘管近期已解決大部分短期債務及應對了經營環境的波動，集團將維持審慎收購土地的策略，並加快協議銷售進度， 動用可用資金進一步減輕整體債務負擔，從而抵禦市場進一步波動。今年上半年，集團在降低總債及現金流管理方面表現良好，預計年內將繼續加速改善。

截至6月底止，總土地儲備面積為5,552萬平方米，並已逐步將土儲重心轉移至一線及二線城市，目前佔比達53%。

另外，集團將繼續轉化更多的城市更新項目，近期目標轉化可售建築面積約800萬平方米的土地儲備。

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