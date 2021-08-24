【業績︱內房股】富力中期息削逾七成至0.1元人幣　派息暫以安全為主　料淨負債率今年可達標

▲ 富力表示，實現較高的協議銷售及潛在資產出售對於達成今年去槓桿目標至關重要

富力地產 （02777） 上半年少賺18.8%至30.8億元（人民幣，下同），派中期息由去年同期的0.38元，大削74%至0.1元。期內，營業額年升18%至394.9億元，協議銷售額增18%至650.8億元。富力表示，實現較高的協議銷售及潛在資產出售對於達成今年去槓桿目標至關重要，公司估計可售資源超過2,700億元及全國範圍內的項目推售，管理層將繼續執行年初制定的銷售計劃。

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富力又指，儘管近期已解決大部分短期債務及應對了經營環境的波動，集團將維持審慎收購土地的策略，並加快協議銷售進度， 動用可用資金進一步減輕整體債務負擔，從而抵禦市場進一步波動。今年上半年，集團在降低總債及現金流管理方面表現良好，預計年內將繼續加速改善。

管理層表示，由於融資「三條紅綫」需時執行，公司計劃每年將一條紅綫變綠，預期淨負債率今年可先達標，目前淨負債率處於123%，希望明年底可全部指標變綠。另外，公司積極更改債務結構，每半年減債約300億元，當中包括借新還舊，佔約100億至200億元。

近期有房企陷入債務危機，管理層指，外圍環境不多不少對發債量及利息成本有影響，但公司會主要依靠原身業務，包括賣樓、收款、結帳及確認預售，以產生現金流去降債，其他因素則不是公司能控制。

問及中期息大減，管理層表示，派息視乎短期現金流的情況，暫時會以安全為主，「希望股東比少少耐性」。

截至6月底止，總土地儲備面積為5,552萬平方米，並已逐步將土儲重心轉移至一線及二線城市，目前佔比達53%。

另外，集團將繼續轉化更多的城市更新項目，近期目標轉化可售建築面積約800萬平方米的土地儲備，相當於2400億元可售資源。管理層指，該轉化規模為未來2至2.5年的目標，今明年的任務為轉化一半土儲。

（第二版加入管理層言論）

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