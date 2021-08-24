  • 30°C
香港時間 : 2021824日 (二) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜內房股】碧桂園上半年純利按年增6%息20.98分人幣　料毛利率將逐步改善

股市 18:57 2021/08/24

分享：

圖中間為碧桂園總裁莫斌

碧桂園 （02007） 上半年歸屬於股東的應佔利潤按年增6.1%，至149.96億元（人民幣，下同）。期內，收入按年增27%，至2349.3億元。每股盈利按年增4.5%至0.69元。擬派中期息，每股20.98分，按年增4.2%。碧桂園全日升1.2%，收報8.29元，成交額達1.38億元。

奧園：爭取年底有息負債降至1000億人幣以下，看【下一頁】

上半年銷售合同金額為3030.9億元，按年增14%，合同銷售面積為3451萬平方米，按年增8%。

以分部收入計，集團97%收入來自物業銷售，3%來自建築及其他分部。前者收入按年增26.6%，至2278.99億元，建築收入按年增28.3%，至41.3億元。

截至6月底，集團總借貸下降至3242.4億元，淨借貸比率為49.7%，比去年底下降了5.9個百分點。

融資「三道紅綫」，碧桂園只剩下資產負債率未達標，但管理層指，該指標已由去年的80%降至現時的77%，集團會按之前的計劃，在2023年6月前成功轉綠。而且，集團有息負債持續下降，經營情況沒有受到大影響，仍維持穩健。

上半年集團錄得毛利率19.7%，管理層指，預期毛利將會逐步改善，從銷售端看，2020年及2021年的項目質量大幅提升，故銷售毛利水平在2020年為低點，今年已回到上升通道。從收入端看，由於已銷售未結轉的毛利水平相對比較穩定，在2020年和2021年獲取的項目，當期銷售毛利介乎20%至25%。

對於行業前景，總裁莫斌表示，預期集中供地政策仍有變，但認為所有措施及政策均為維持房地產健康發展。他又指，行業進入管理紅利的時代，投資拿地要更精準，在合法合規、資金安全的前提下追求年化自有資金的回報和利潤總額的最大化。

（第二版加入管理層言論）

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

相關文章﹕

【業績｜內房股】中海外上半年基礎盈利增10.9%　派中期息每股45港仙

【業績｜內房股】中國海外宏洋半年多賺32.7%　中期息增14%至8仙

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

＊＊＊

物管股碧桂園服務 （06098） 又點睇？重溫《ET開市直擊》（點擊40'42"）

Time code：

00：00 - 港股本周焦點速覽

00：36 - 外圍市況速報　美股＋亞太區股市

02：10 - 全球央行年會本周舉行　鮑威爾會否就收水進度釋出若干訊號

05：20 - 港股上日表現速覽＋北水盤路

06：50 - 港股後市走勢預測

10：35 - 恒指季檢染藍股點評：信義玻璃 （00868） 、李寧 （02331） 及招行 （03968）

13：49 - 業績股尋寶：申洲 （02313） 、中煤 （01898） 值得留意

16：00 - 新股IPO：先瑞達醫療 （06669） 明上市　追揸沽建議

19：00 - 股票分析：李寧 （02331） 「染藍」可以吼買嗎？

20：35 - 港股開市後市況速報

20：45 - ET個股推介：恒地 （00012）

24：42 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 愈撈愈跌　可用Put輪對沖嗎？

27：08 - 股票分析：騰訊 （00700） 是否底背馳　操作如何？

29：30 - 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景如何

33：59 - 港股開市後市況速報

35：19 - 股票分析：華潤醫療 （01515） 股價前景如何

37：34 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景如何

40：42 - 股票分析：碧桂園服務 （06098） 股價前景如何

43：08 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何

45：01 - 股票分析：香港電訊 （06823） 股價前景如何

46：13 - 股票分析：新鴻基地產 （00016） 股價前景如何

48：17 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景如何

50：44 - 股票分析：華潤啤酒 （00291） 股價前景如何

52：54 - 股票分析：大唐新能源 （01798） 股價前景如何

55：39- 股票分析：思摩爾國際 （06969） 股價前景如何

57：29- 港股開市後市況速報

59：11 - 財經日誌提提你

 

港股 傳統經濟股 碧桂園（02007）

上一篇文章

【美股期貨】布蘭特期油曾升破70美元　納指期貨升0.3%（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜內需股】頤海國際上半年盈利倒退12.6%　毛利率跌7個百分點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期＋北水】北水吸資22億　買騰訊藥明生物　夜期跌55點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資22億　買騰訊藥明生物　夜期跌55點（不斷更新）
【人事變動】鄭慧敏因病休假請辭　滙豐香港一姐施穎茵9月任恒生CEO
【人事變動】鄭慧敏因病休假請辭　滙豐香港一姐施穎茵9月任恒生CEO
【恒指夜期+ADR】阿里美股反撲　夜期升258點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反撲　夜期升258點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」