【業績｜內房股】碧桂園上半年純利按年增6%息20.98分人幣　料毛利率將逐步改善

▲ 圖中間為碧桂園總裁莫斌

碧桂園 （02007） 上半年歸屬於股東的應佔利潤按年增6.1%，至149.96億元（人民幣，下同）。期內，收入按年增27%，至2349.3億元。每股盈利按年增4.5%至0.69元。擬派中期息，每股20.98分，按年增4.2%。碧桂園全日升1.2%，收報8.29元，成交額達1.38億元。

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上半年銷售合同金額為3030.9億元，按年增14%，合同銷售面積為3451萬平方米，按年增8%。

以分部收入計，集團97%收入來自物業銷售，3%來自建築及其他分部。前者收入按年增26.6%，至2278.99億元，建築收入按年增28.3%，至41.3億元。

截至6月底，集團總借貸下降至3242.4億元，淨借貸比率為49.7%，比去年底下降了5.9個百分點。

融資「三道紅綫」，碧桂園只剩下資產負債率未達標，但管理層指，該指標已由去年的80%降至現時的77%，集團會按之前的計劃，在2023年6月前成功轉綠。而且，集團有息負債持續下降，經營情況沒有受到大影響，仍維持穩健。

上半年集團錄得毛利率19.7%，管理層指，預期毛利將會逐步改善，從銷售端看，2020年及2021年的項目質量大幅提升，故銷售毛利水平在2020年為低點，今年已回到上升通道。從收入端看，由於已銷售未結轉的毛利水平相對比較穩定，在2020年和2021年獲取的項目，當期銷售毛利介乎20%至25%。

對於行業前景，總裁莫斌表示，預期集中供地政策仍有變，但認為所有措施及政策均為維持房地產健康發展。他又指，行業進入管理紅利的時代，投資拿地要更精準，在合法合規、資金安全的前提下追求年化自有資金的回報和利潤總額的最大化。

（第二版加入管理層言論）

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編輯﹕賴奕羚

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