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【業績│地產股】嘉華國際半年核心盈利大跌82%中期息維持7仙　對中港樓市前景仍樂觀

股市 12:26 2021/08/24

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嘉華國際 （00173） 上半年核心盈利大跌82%至4.88億元，純利大跌七成至7.76億元，中期息維持每股7仙。營業額大減七成至25.1億元，主要因為較少的預售單位於本期內交付予買家；包括合營企業及聯營公司後，應佔營業總額為32.2億元。

嘉華指，儘管業務環境挑戰重重，社交距離措施仍未放寬，香港的經濟活動已經逐漸復甦，失業率亦相應改善，這些支撐樓市的基本因素依然存在，集團對香港和內地物業市場需求的前景依然保持樂觀，繼續審慎有序地於香港、珠三角及長三角地區尋求機遇，適當地補充土地儲備。

上半年已簽約之應佔銷售為96億元

嘉華上半年已簽約之應佔銷售為96億元，主要來自香港嘉峯匯、嘉熙及維港滙，中國內地上海嘉瀧匯及嘉濤灣，以及東莞嘉譽灣。截至6月底，集團已簽約但未確認之應佔銷售總額為174億元，其中包括來自嘉峯匯的109億元。

隨營商環境改善，集團的投資物業維持滿意出租率，期內租金收入錄得溫和升幅。高級食肆購物廣場J SENSES及嘉悅商業部份均全部租出。

嘉華指，地緣政治緊張局勢升溫、國際形勢詭譎多變，及去全球化跡象浮現等因素，均為環球經濟增添不確定性和波動，而最新的通脹趨勢以及主要國家央行政策的任何變更，亦使今後的經濟增長情況難以預料。

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港股 嘉華國際（00173） 傳統經濟股 業績公布 嘉峯匯 地產 物業市場 香港 內地物業 通脹

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