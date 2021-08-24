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【中國電信】中電信A股連續兩日跌停 散戶呻不如買H股

股樓投資 13:01 2021/08/24

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中國電信（00728）自A股上市，已連續第二日跌停，周二（24日）中午報4.95元（人民幣，下同），較招股價僅高出9.2%，意味若再跌停，即會跌穿招股價。

【小米1810】小米績前 各大行評級和目標價一覽，請按【見下頁

國內股民揶揄投資者沒有汲取中石油（00857）回歸A股的教訓，話說中石油當年上市首日即見頂，高見48.62元，其後回覆回落，今天中午收報4.49元。

【美國經濟】議息會議紀錄見玄機 美銀料美聯儲11月起減買債，請按【見下頁

事實上，A股連插兩日，價格仍遠遠高於H股，H股報2.8元，相當於A股約有115%的溢價。有見及此，國內散戶紛紛呻笨，「散戶被割韭菜，因為永遠是追漲殺跌」，「中國電信上市玩的就是心跳，買A股不如買H股」。

【延伸閱讀】下半年部署：滙豐由下而上選股方式  推介12隻本港藍籌股，請按【見下頁

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對於回歸A股後，股價弱爆。中國電信表示，「公司對於股價非常關注，一方面有『綠鞋機制』，如果股價跌破發行價會採取行動，此外我們也有一系列穩定A股股價的預案舉措，如大股東增持、股份回購預案等。」

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記者：林衛

中國 中國電信（00728） A股

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