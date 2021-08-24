【好想去旅行】麗晶郵輪預訂量破新高　最高預訂價超過460萬

▲ 豪華郵輪公司麗晶七海郵輪的2023年至2024年度航程系列接受預訂，並創下該企史上最高的預售紀錄。

受新冠肺炎疫情影響，有不少郵輪旅程因而未能成行。隨著各地疫苗撞種率提升，郵輪可有限度啟航。豪華郵輪公司麗晶七海郵輪的2023年至2024年度航程系列接受預訂，並創下該企史上最高的預售紀錄。

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相比起去年10月公開預訂的2022至2023年度航程系列時所創下的紀錄，今次的預訂量增加15%。麗晶七海郵輪又發現，每晚11,000美元（約85,682港元）的麗晶套房，以及較小眾、具異國風情地區，其預訂量顯著增加。

該企又透露，今次公開預訂當中，單一套房的最高預訂價格接近60萬美元，反映旅客對奢華體驗的需求。這位賓客所預訂的麗晶套房面積達4,443平方呎，房內配備水療中心，提供無限次水療護理，此外還有畢加索的真跡、每個港口的私家車和司機接送，以及專屬管家等一系列配套和服務。

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麗晶七海郵輪指，市場上對這種奢華體驗的需求正持續增長，與2022至2023年度航程系列開售日相比，麗晶套房的預訂量增加了64%。

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責任編輯：葉泳珊