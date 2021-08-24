阿富汗前部長移居德國送Pizza 拒挪用資金被迫辭職

塔利班重奪阿富汗，總統加尼等政府官員相繼流亡海外。俄媒報道，阿富汗前信息部長薩阿達特，去年因拒絕應加尼政府要求挪用資金而辭職，其後移居德國並轉行送外賣維持生計。

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俄羅斯衛星通訊社報道，薩阿達特（Sayed Ahmad Shah Sadat）於2018年加入加尼（Ashraf Ghani）政府。薩阿達特擔任通信和信息技術部長，主要職務是協助阿富汗農村地區發展移動通信網絡。

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據悉，加尼政府去年要求薩阿達特挪用部門資金，聲稱要用於打擊塔利班的國家戰略，但遭薩阿達特拒絕。薩阿達特更因此遭加尼政府強迫下台。

德媒《萊比錫人民報》（Leipziger Volkszeitung）報道，薩阿達特離開阿富汗政府後，選擇移居德國。雖然曾任政府高官，但薩阿達特願意放下身段積極工作。

薩阿達特目前在德國萊比錫市生活，他於外賣平台Lieferando擔任外賣員，負責踩單車送Pizza等食物。有部分網民讚揚薩阿達特為人正直及自食其力，稱他應為此自豪。

責任編輯：鄭錦玲