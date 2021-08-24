  • 31°C
香港時間 : 2021824日 (二) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】安踏半年多賺1.3倍中期息大增至60港仙　改每手單位至200股入場費大減、股價倒跌

股市 13:46 2021/08/24

分享：

安踏指，上半年安踏分部、FILA分部及其他品牌收益同比錄得強勁反彈。

安踏 （02020） 上半年純利38.4億元（人民幣‧下同），按年升131.6%，每股盈利142.77分，派中期息60港仙，去年同期則派21港仙。另外，安踏宣布更改每手賣買單位，由1000股降至200股，以中午收市價170元計，入場費將由17萬元降至3.4萬元。

安踏午後股價反覆，曾升近3%，高見175元，現倒跌0.06%，最新報170元，成交額9.16億元。

期內，收入上升55.5%至228.1億元，當中安踏品牌收入升56.1%至105.8億元，FILA收入則升51.4%至108.3億元；經營溢利方面，安踏品牌升31.7%24.5億元；FILA則升78%至31.4億元。毛利率上升6.4個百分點63.2%。

安踏指出，疫情對中國零售市場影響相對已經大幅下降，安踏分部、FILA分部及其他品牌收益同比錄得強勁反彈。

上半年電子商貿業務收益貢獻集團整體收益的27%，按絕對金額計，去年同期增長61%。安踏預計線上業務的增速在未來數年仍會高於 線下業務，電子商貿業務佔比將繼續提升。

相關文章：

特步1368股價大漲近一成　管理層掦言業績會更好

【北水基金】北水基金上季加碼安踏李寧 南下資金重點加倉消費股

【體育用品股】國務院設5年計劃支持「全民健身」　安踏、李寧曾升逾一成（第二版）

【體育用品股】特步、李寧、安踏盈喜　哪一家含金量最高？

編輯：吳敏芳

港股 安踏體育（02020）

上一篇文章

【恒大賣產】恒大向越秀地產洽售灣仔總部傳近尾聲、減價至105億　越秀：過兩天才有結果

下一篇文章

【港股市況】恒生指數升500點科指升5%　京東、美團升逾11%、騰訊升7%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人事變動】鄭慧敏因病休假請辭　滙豐香港一姐施穎茵9月任恒生CEO
【人事變動】鄭慧敏因病休假請辭　滙豐香港一姐施穎茵9月任恒生CEO
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【港元定存】熊市急覓避風港 港元定存3.28厘煞食
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大賣產】恒大向越秀地產洽售灣仔總部傳近尾聲、減價至105億　越秀：過兩天才有結果
【恒大賣產】恒大向越秀地產洽售灣仔總部傳近尾聲、減價至105億　越秀：過兩天才有結果
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【中國巴菲特】段永平接連買入騰訊阿里巴巴　「用10年以上眼光，問題簡單很多」
【恒指夜期+ADR】阿里美股反撲　夜期升258點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股反撲　夜期升258點（不斷更新）