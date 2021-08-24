【業績】安踏半年多賺1.3倍中期息大增至60港仙　改每手單位至200股入場費大減、股價倒跌

▲ 安踏指，上半年安踏分部、FILA分部及其他品牌收益同比錄得強勁反彈。

安踏 （02020） 上半年純利38.4億元（人民幣‧下同），按年升131.6%，每股盈利142.77分，派中期息60港仙，去年同期則派21港仙。另外，安踏宣布更改每手賣買單位，由1000股降至200股，以中午收市價170元計，入場費將由17萬元降至3.4萬元。

安踏午後股價反覆，曾升近3%，高見175元，現倒跌0.06%，最新報170元，成交額9.16億元。

期內，收入上升55.5%至228.1億元，當中安踏品牌收入升56.1%至105.8億元，FILA收入則升51.4%至108.3億元；經營溢利方面，安踏品牌升31.7%24.5億元；FILA則升78%至31.4億元。毛利率上升6.4個百分點63.2%。

安踏指出，疫情對中國零售市場影響相對已經大幅下降，安踏分部、FILA分部及其他品牌收益同比錄得強勁反彈。

上半年電子商貿業務收益貢獻集團整體收益的27%，按絕對金額計，去年同期增長61%。安踏預計線上業務的增速在未來數年仍會高於 線下業務，電子商貿業務佔比將繼續提升。

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編輯：吳敏芳