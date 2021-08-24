新西蘭官員口誤 關心民眾健康反變性暗示

新西蘭因出現本地新冠肺炎感染個案而宣布封城，希望避免疫情在當地爆發。新西蘭有官員在更新疫情消息時不小心口誤，把關心民眾健康變成富有性暗示的句子。一眾網民亦發揮創意，為封城增加樂趣。

新西蘭增35宗本土個案 全國延長封城至周五 【下一頁】

新西蘭疫情反應部長希普金斯（Chris Hipkins）周日（22日）更新當地疫情，其時他指封城讓不少身處人口密集地區的民眾難以「張開雙腿」（spread your legs），一旁的衛生局局長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）不禁露出微笑。

普金斯及後意識到自己口誤，改稱是「舒展雙腿」（stretch his legs），並戲稱今次一定會被嘲笑。一眾受封城所困的新西蘭民眾亦一如希普金斯所望，在社交平台Twitter上傳各式各樣張開雙腿的照片及影片。

網民上傳「開腿」圖片

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【新西蘭疫情】封城首日再增6確診 全屬Delta變種 【下一頁】

新西蘭8月錄得當地有史以來最大的疫情爆發，周二（24日）新增41宗確診後，新一波累計共148人染疫，大多患者為薩摩亞人（Samoa），89宗與首都奧克蘭（Auckland）的群組有關聯。現時新西蘭實施全國封城，並延長至本周末。