  • 31°C
香港時間 : 2021824日 (二) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新西蘭官員口誤 關心民眾健康反變性暗示

環球社會熱點 12:41 2021/08/24

分享：

新西蘭因出現本地新冠肺炎感染個案而宣布封城，希望避免疫情在當地爆發。新西蘭有官員在更新疫情消息時不小心口誤，把關心民眾健康變成富有性暗示的句子。一眾網民亦發揮創意，為封城增加樂趣。

新西蘭增35宗本土個案 全國延長封城至周五 【下一頁】

新西蘭疫情反應部長希普金斯（Chris Hipkins）周日（22日）更新當地疫情，其時他指封城讓不少身處人口密集地區的民眾難以「張開雙腿」（spread your legs），一旁的衛生局局長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）不禁露出微笑。

普金斯及後意識到自己口誤，改稱是「舒展雙腿」（stretch his legs），並戲稱今次一定會被嘲笑。一眾受封城所困的新西蘭民眾亦一如希普金斯所望，在社交平台Twitter上傳各式各樣張開雙腿的照片及影片。

網民上傳「開腿」圖片

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【新西蘭疫情】封城首日再增6確診 全屬Delta變種 【下一頁】

新西蘭8月錄得當地有史以來最大的疫情爆發，周二（24日）新增41宗確診後，新一波累計共148人染疫，大多患者為薩摩亞人（Samoa），89宗與首都奧克蘭（Auckland）的群組有關聯。現時新西蘭實施全國封城，並延長至本周末。

相關文章

承認或制裁塔利班？ G7料達成共識
今日
承認或制裁塔利班？ G7料達成共識
塔利班警告勿延後撤離死線 美國已撤走近5萬人
今日
塔利班警告勿延後撤離死線 美國已撤走近5萬人
東京殘奧開幕 阿富汗國旗照出場
今日
東京殘奧開幕 阿富汗國旗照出場
英國庇護逾4萬難民 多獲安排居住最貧窮地區
今日
英國庇護逾4萬難民 多獲安排居住最貧窮地區
賀錦麗訪東南亞首站 與新加坡達成多項協議
2021/08/23
賀錦麗訪東南亞首站 與新加坡達成多項協議

你可能感興趣

承認或制裁塔利班？ G7料達成共識
今日 12:08
承認或制裁塔利班？ G7料達成共識
塔利班警告勿延後撤離死線 美國已撤走近5萬人
今日 11:06
塔利班警告勿延後撤離死線 美國已撤走近5萬人
東京殘奧開幕 阿富汗國旗照出場
今日 11:19
東京殘奧開幕 阿富汗國旗照出場
疫情 新西蘭 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 薩摩亞 奧克蘭

上一篇文章

英國庇護逾4萬難民 多獲安排居住最貧窮地區

下一篇文章

阿富汗前部長移居德國送Pizza 拒挪用資金被迫辭職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】美國全面批准使用 強制員工打針企業料增加（第二版）
【輝瑞疫苗】美國全面批准使用 強制員工打針企業料增加（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月24日 時間14:00）
塔利班政治宣傳 模仿二戰美軍硫磺島升旗照
塔利班政治宣傳 模仿二戰美軍硫磺島升旗照
特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓
特朗普只因呼籲一件事 遭台下侵粉狂噓
莫里森承認澳洲難「清零」考慮7成人打完針解封
莫里森承認澳洲難「清零」考慮7成人打完針解封
阿富汗貨幣貶值恐買唔到麵包 經濟料萎縮兩成
阿富汗貨幣貶值恐買唔到麵包 經濟料萎縮兩成