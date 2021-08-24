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【Windows】Windows XP發布20週年　市佔率竟比Vista多一倍！

科技 13:15 2021/08/24

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據全球數據網站 Statcounter 的數據顯示，Windows XP 於今年 7 月在全球的市佔率為0.59%，比起 Vista 的 0.26% 多出一倍。

被譽為史上最長壽的電腦作業系統 Windows XP，今日（24日）迎接 20 週年。即使微軟已經發布 Windows 11 系統，並早已結束 XP 的支援，但至今仍有一小撮用戶選擇「死守」，全球市佔率更是後繼版本 Vista 的一倍多。

【微軟加價】微軟Office 365及Microsoft 365企業方案加價 將於明年3月生效

據全球數據網站 Statcounter 的數據顯示，Windows XP 於今年 7 月在全球的市佔率為0.59%，比起 Vista 的 0.26% 多出一倍，反映仍有部分使用者「死守」系統 20 年。至於目前主流的 Windows 10 全球市佔率為 78.43%，其次為 Windows 7 的 16.03%。若以香港數據來看，Vista 的市佔率明顯比 Windows XP 低，僅有0.17%，而 Windows XP 則有 0.27%。

【Windows 11】Windows 11預設瀏覽器 增更換難度惹競爭者不滿

微軟在 2007 年推出 Vista 後，較高的硬件要求、驅動程式不相容等問題，導致推出後並不受用戶喜愛，令先前推出的 Windows XP 長期成為用戶首選。但直到 2012 年 8 月，更穩定的 Windows 7 逐漸被接受後，令其取代 Windows XP 成為全球市佔率的作業系統，而微軟在 2014 年宣布停止支援 Windows XP。

【蘋果新品】傳Mac mini秋季亮相 將搭載蘋果自家M1X處理器

記者：廖淑瑩

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