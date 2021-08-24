裁定美軍翻譯家人通敵罪成 塔利班發裁決信處死

塔利班重新掌權阿富汗後，向民眾承諾不會秋後算帳，曾為西方部隊工作的阿富汗人將獲特赦。但美國有線新聞網絡（CNN） 取得的塔利班信件顯示，塔利班曾宣布要處死一名曾為美軍擔任翻譯的家人。

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CNN取得的信件顯示，一名阿富汗男子收到由塔利班發出的信件。塔利班於信中指出，男子被指控保護擔任美軍翻譯的兄弟，並指摘男子幫助美國人，要求他出席聽證會作供及為自己辯護。

塔利班其後再向男子發出第2封信，指他沒有出席聽證會，案件將會移送至伊斯蘭教法院，更警告男子一旦被裁定協助西方部隊的罪名成立，將會判處死列，而且無權反對判刑結果。

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在塔利班發出的最後一封信中，表示由於男子繼續協助西方入侵者，並無視出席聽證會的傳票，最終裁定罪名成立，將被判處死刊，無權反對裁判結果。塔利班於信中更指，男子「為自己選擇這條路，你的死亡是偉大的」。據悉，塔利班於過去3個月內向該名美軍翻譯的家人發出信件。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）於上周曾對外保證，不會對替西方部隊工作過的阿富汗人秋後算帳，但已有不少報道及信件指出，塔利班正報復有關人士。

責任編輯：郭麗明