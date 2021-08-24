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【美國經濟】大多基金經理憂經濟前景 增防禦性資產部署

股樓投資 16:43 2021/08/24

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根據彭博報道，8月美銀基金經理調查發現，在各項不確定性因素下，看好經濟強勁增長的基金經理，已由今年3月份高達91%大幅降至27%，比例是去年4月份以來最低。在風險升溫下，受訪基金經理增加防禦性資產的配置，包括醫療、保險及公用事業類股份，並減持商品、原物料及新興市場等市場，現金配置比重亦提升至4.2%。

【美股分析】三原因將現快閃型經濟衰退 美銀指不利美股下半年走勢

此外，有6成受訪基金經理預測，聯儲局將會在8月的Jackson Hole央行年會及9月的議息會議中釋出縮減購債訊號，大部份基金經理認為後年將會開始減少買債，65%基金經理認為通脹只屬暫時性，32%則認為通脹將持續。報告又指，中國加大政策監管，包括中國在內的新興市場風險，成為本次受訪基金經理認為的最大尾端風險。

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撰文 : 林展鋒

減持 商品 基金 經濟 美國聯儲局 新興市場 美國 通脹 議息 中國

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