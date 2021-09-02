【營銷智慧@iM網欄】資訊與推銷取平衡 學懂粉絲行銷經濟

解決建立網店的技術問題及貨源後，下一步也是重要的一步就是推銷網店。現時市面上其中一種最有效推銷網店的方法就是利用社交平台作行銷工具，當中所指的並非只是廣告，而是利用建立資訊平台來吸納人流，再將他們轉換成你的粉絲。

【營銷智慧@iM網欄】網店貨源何處尋 網店尋找貨源的三種方法

這種利用轉化粉絲流量的行銷方式，一般稱之為粉絲行銷經濟，如何發放資訊當然是箇中關鍵之一，但更值得留意是如何將商品「植入」在專頁當中，再於兩者中取得平衡。筆者發現很多人也對專頁應否牟利十五十六，他們單方面認為專頁追隨者會對專頁牟利反感。

然而，如果一直不利用專頁推銷產品，一來專頁沒有盈利能力吸納更多粉絲，二來對專頁的粉絲而言，他們往往未能以更方便的渠道買入你所推銷的產品。筆者舉一例解釋，假設你建立一個戶外活動專頁，並定期介紹不同戶外活動，過程中一定涉及很多戶外用品，如行山仗、帳篷、戶外衣物等，如粉絲對這些活動有興趣，他們便要另外再尋找有關的產品，這便多了一層煩惱，但當他們對專頁已累積一定忠誠度後，而專頁又能提供這些產品的話，他們反而慶幸專頁能這些提供產品。

但要留意，坊間有些網店專頁只顧銷售，而沒有提供任何資訊，這些專頁的追隨者往往對專頁沒有任何感情，或許一時三刻會被產品吸引而購買產品，但日子一長，如有其他更吸引的產品，他們便會離你而去。但到底才能拿揘兩者平衡? 其實兩者比例難以一概而論，因行業、產品不同也會有所影響，筆者建議最先可以「2:1」的比例推銷產品，即每發放兩條免費資訊，便發放一條推銷產品的資訊。但其實最重要也是粉絲看得舒適，所以如推銷產品的資訊過多，粉絲理論上會給予負面意見，屆時只需按料粉絲意見調整便可。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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