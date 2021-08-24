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【ET午市精點】大市連彈兩日 恒指重上25500點

股市 11:50 2021/08/24

分享：

港股今早高開後走勢向好，恒生指數早段升494點，高見25603點。成分股騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、藥明 （02269） 造好推升恒指。港股午後升勢能否持續，信誠證券聯席董事張智威於《ET午市精點》為你分析。

立即觀看：https：//video.hket.com/video/3040632

【ET午市精點】大市連彈兩日 恒指重上25500點

***

重溫今早9時《ET開市直擊》

Time code：

00：00 - 港股今日焦點速覽
00：45 - 外圍市況速覽
02：19 - 美股市況解讀　短期調整機會有多大？
04：35 - 港股上日市況速報＋北水盤路
05：28 - 港股反彈之勢能持續？後市注意事項
08：05 - 股票分析：港交所 （00388） 推A股指數期貨有幾利好？
12：17 - 股票分析：藥明醫藥 （02269） 業績解讀對股價影響
14：20 - 股票分析：復星醫藥 （02196） 業績解讀對股價影響
18：42 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景
21：49 - 港股開市前市況速報
22：16 - ET個股推介：昆侖能源 （00135）
23：26 - 股票分析：小米國際 （02196） 業績前股價點睇
24：42 - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景
26：31 - 股票分析：洛陽鉬業 （03993） 股價前景
28：02 - 股票分析：金山軟件 （03888） 股價前景
29：20 - 港股開市後市況速報
30：42 - 先瑞達醫療 （06669） 今上市追揸沽部署
33：16 - 濰柴動力 （02338） 股價前景如何？
34：42 - 中海油 （00883） 現價追可以嗎？
36：18- 中軟國際 （00354） 股價前景點睇？
37：55 - 復星醫藥 （02196） 股價前景點睇？
39：35 - 京城機電 （00187） 股價前景點睇？
40：32 - 友邦 （01299） 股價前景點睇？
41：42 - 惠理集團 （00806） 股價前景點睇？
43：13 - 新秀麗 （01910） 股價前景點睇？
45：13 - 富智康 （02038） 股價前景點睇？
47：03 - 中聯重科 （01157） 股價前景點睇？
48：25 - 港股開市後市況速報
51：00 - 財經日誌提提你

欄名 : ET午市精點

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