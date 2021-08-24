富智康與全球第四大車企Stellantis組合營托智能駕駛艙　股價飈一成

▲ 鴻海旗下富智康正式公布，與全球第四大汽車製造商Stellantis設立合資公司Mobile Drive。

鴻海旗下富智康 （02038） 正式公布，與全球第四大汽車製造商Stellantis設立合資公司Mobile Drive，投資金額8000萬美元，雙方各持50%股權。富智康股價今日暫升9.6%，最新報1.14元。Stellantis旗下品牌抱括快意﹑佳仕拿﹑Jeep及標緻。

富智康指出，Mobile Drive的業務鎖定車用資訊娛樂系統、車載通訊解決方案、雲端服務平台及相關配套硬體、例如智慧駕駛艙的車用資訊娛樂前後座位顯示器及車載通訊元件；以及軟體包括人工智慧AI為基礎的車載應用程式、智慧導航、語音助手、環視系統、電商平台及支付整合服務等。

富智康上半年虧損收窄，詳見【下一頁】

合營協議完成時，Stellantis須向合營公司注入金額相當於4000萬美元的歐元現金，並授出相互協定的知識產權許可。富智康則注入兩家間接全資附屬公司台灣富智捷及中國超捷的業務及資產作為富智康內部重組的其中部分，並向合營公司授出相互協定的知識產權許可。

合營公司董事會將由兩名執行董事及四名非執行董事組成。Stellantis提名的執行董 事將擔任合營公司的首席財務官，而富智康提名的執行董事將擔任合營公 司的首席執行官。另外，Stellantis將委任合營公司首名主席。

富智康5月中公布，與Stellantis共同訂立非約束性意向書，成立各持50%權益的合營公司，開發應用在智能駕駛汽車的軟件及硬件業務。

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編輯：吳敏芳