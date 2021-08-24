【三星摺機】三星Galaxy Z Flip3及Fold3需求強勁　預購量已突破80萬

▲ Galaxy Z Fold3及Galaxy Z Flip3在南韓的預購量已在短短一星期，總數量估計已超過80萬部，預購量更達到Galaxy S21的兩倍。

三星（Samsung）近日宣布，推出全新摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold3 及Samsung Galaxy Z Flip3，並在上周二（17日）正式開放預售。其中在南韓，Galaxy Z Fold3及Galaxy Z Flip3的預購量已在短短一星期，總數量估計已超過80萬部，預購量更達到Galaxy S21的兩倍。

【三星發布會】三星摺機Galaxy Z Fold3 5G 首度搭載屏下鏡頭（有片+多圖）

【三星摺機】Galaxy Z Flip3 5G登場 機面屏幕大增4倍（有片+多圖）

根據韓聯社報道引述業界人士指，Galaxy Z Fold3及Galaxy Z Flip3在8月17日至23日預購期，透過當地電信商登記的預購量已達到60萬，而加上直接在三星網站上預購的，估計已超過80 萬部。

綜合外媒報道，Galaxy Z Fold3及Galaxy Z Flip3在韓國的預購數量大幅增長，與去年推出的Galaxy S21相比，增長約2倍；與Galaxy Note 20相比，就多出1.5倍的預購量。至於去年推出的Galaxy Z Fold2，預購量則僅有8萬部，目前Galaxy Z Fold3 及Galaxy Z Flip3的預售量，已是Galaxy Z Fold2的10倍之多。

南韓傳媒早前也進行調查，發現預購Galaxy Z Fold3的消費者多為30歲（31%）和40歲 （26%）的年齡層。至於預購Galaxy Z Flip3的，則多為30歲（30%）和20歲（27%）的年齡層。

【三星發布會】三星多款新品同步登場 Galaxy Watch4系列增體脂分析功能（多圖）

責任編輯：曾曉汶