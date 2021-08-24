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【加密貨幣】幣安Binance擬尋求各地政府基金投資　估值約2000億美元

股市 13:08 2021/08/24

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據報虛擬貨幣交易所幣安（Binance）正考慮以2000億美元（折合約港元1.56萬億）的估值，向新加坡等不同地方政府控制的主權基金尋求投資。

有媒體引述多名消息人士報道，據報虛擬貨幣交易所幣安（Binance）正考慮以2000億美元（約1.56萬億港元）的估值，向新加坡等不同地方政府控制的主權基金尋求投資。

幣安委任前新交所高層任星洲子公司行政總裁，詳見﹕【下一頁】

幣安一直標榜公司為一間「去中心化」（"Decentralized"）的公司，公司股權結構未明。幣安過去曾獲科銀資本（Collinstar Capital）及其他內地企業家投資，但幣安大部分股權仍由幣安創辦人趙長鵬持有。最新消息指，據報趙長鵬現時持有公司92%股權，幣安聯合創辦人何一（He Yi）持有8%股權。

最新消息指，據報趙長鵬現時持有公司92%股權，幣安聯合創辦人何一（He Yi）持有8%股權。

該報道又指，對比今年剛於美國上市的虛擬貨幣交易平台Coinbase（美﹕COIN），幣安市值約為2000億美元，大概是Coinbase市值的4倍。

幣安前數據工程師指控幣安操縱市場

另外，早前有一名自稱曾在幣安工作的Twitter用戶表示，表示自己手上掌握了幣安操縱市場的證據。該名前員工表示，自己曾於幣安擔任數據工程師，他表示，投資者其實一直被幣安欺騙，而自己手上掌握了多個錄音和視訊檔案，可證明幣安管理層操縱虛擬貨幣價格。不過截至周二（24日），該名用戶的帳戶及所有帖文已經刪除。

網上流傳該名用戶早前發佈的帖文，該帖文現時已刪除。

幣安其後發表聲明表示，平台一直重視客戶體驗和誠信交易，幣安相信，隨著虛擬資產行業加強與監管機構的關係，預計一些對幣安具惡意意圖的人將會減少，特別是冒充幣安員工的人。幣安強調，公司將保留採取法律行動的權利，以保護自身利益。

幣安其後發表聲明。

幣安其後發表聲明。

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編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 新加坡

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