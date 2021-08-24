Maison Margiela 探索盛夏中的味道　沐浴在假日的悠閒時光中

相信大家都認識Maison Margiela 以復刻概念為主，2012年 Maison Margiela將REPLICA系列從服裝延伸至香水創作之中，香水的瓶身都貼上特有標籤，記載來源與時期，藉此勾起大家腦海的回憶，並從香氣中找回最喜歡或熟悉的感覺。

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在這個盛夏，Maison Margiela Fragrance香港推出Discovery Set探索香氛禮盒，一次性嘗試三種REPLICA最具代表性的香氣，帶你尋找記憶之中那個屬於自己的美好味道。Discovery Set探索香氛禮盒包含Beach Walk，Lazy Sunday Morning和Sailing Day三款夏季香水。

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Maison Margiela Discovery Set探索香氛禮盒 (售價為HK$630)

Beach Walk - 前調是佛手柑、粉紅胡椒、檸檬，衝擊感如同一陣海風呼嘯而過。中調是西瓜酮類物質、依蘭依蘭、椰奶，清新中滿載柔順氣質。後調是麝香、雪松、安息香，讓人想起滑膩溫暖的乳霜狀，彷彿是肌膚被防曬霜包裹後，又被暖陽烘烤散發出的細膩氣息。

Lazy Sunday Morning - 前調是鈴蘭、黃葵子，一點醛香先冒出來，輕微的金屬感像一縷不刺眼的晨光。中調是鳶尾花、玫瑰花瓣、橙花，如安睡在綠蔭花園裡的寧謐和柔軟，愜意瀰漫。後調是印度尼西亞廣藿香、白木、白麝香，如同微風拂過白紗，吹散整團輕盈細膩的皂感，清爽乾淨，又溫柔無聲。



Sailing Day - 前調是海水、醛、杜松，帶著海風感的清新海洋味。中調是芫菜、鳶尾花提純、玫瑰，刮起一股沁人心脾的海風，向著一片蔚藍無限奔騰，開啟新的旅程。後調是紅海藻、龍涎香、琥珀木，模擬出可鹽可甜的水生感。

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除了Discovery Set探索香氛禮盒, 於今年六月中旬, Maison Margiela REPLICA系列「Bubble Bath」的夏季香水亦已於香港上架，Bubble Bath靈感來自比佛利山莊安靜而豪華的“沐浴時間”。在裝滿細膩氣泡的浴缸中，宜人的香氣和乾淨肥皂的氣味溫和地散發出去。清新的柏樹花，非常適合夏季，用來表達這種輕鬆而特殊的時刻。

Maison Margiela REPLICA Bubble Bath (售價為HK$1,150)

前調是皂香、粉色胡椒、香檸檬，讓整體的感覺更加清新，中調是玫瑰精粹、薰衣草、茉莉，後調則是椰奶、廣藿香、白麝香。皂香與椰香精萃重現熱水泡泡浴的舒緩質感，白麝香與廣藿香，將你包裹進觸手鬆軟的浴巾之中，彷彿沐浴在愜意的泡泡浴，猶如一段假日放鬆心情的時光。

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以上全新香水現於Maison Margiela專門店及Sephora香港全線獨家發售，

（資料由客戶提供）