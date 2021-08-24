承認或制裁塔利班？ G7料達成共識

塔利班重奪阿富汗政權後宣布立國，國際社會仍未就是否承認新政權達成共識。有外交消息人員透露，七大工業集團（G7）的各國領導人將討論阿富汗問題，或在是否承認或制裁塔利班議題上達成一致。

G7開會商討阿富汗危機 英國擬推動制裁塔利班 (第二版) 【下一頁】

《路透社》引述兩名外交消息人士，指G7領導人將在當地時間周二（24日）舉行視像會議，期間會討論阿富汗局勢，各國領導人可能會就承認或制裁塔利班議題上達成共識。有歐洲外交官員表示，7國領導人將協商是否及何時承認塔利班政權，並承諾會繼續密切合作。報道指，7國領導人或利用統一承認或更新制裁，推動塔利班承諾尊重女性權利及國際關係慣例。

英國駐美大使皮爾斯（Karen Pierce）表示，英國首相約翰遜（Boris Johnson）將在G7峰會期間力求各國統一立場。英國希望開始制定明確計劃過程，以便各國能以一致及協調方式應對阿富汗新政權，英國將通過行動而非言語判斷新政權。

塔利班警告勿延後撤離死線 美國已撤走近5萬人 【下一頁】

若塔利班政權獲得國際社會承認，屆時將可取得阿富汗政府所依賴的外國援助。美國前總統特朗普（Donald Trump）於2020年簽署協議中，明確指出塔利班未獲美國承認為國家。

責任編輯：李俊儀