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【監管跌市】MSCI董事長：中國市場每隔3至4年便有一場監管風波　股市震盪後總能再創新高

股市 11:16 2021/08/24

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投資者可以利用MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，對沖投資中資股的風險

中央收緊對科技及教育等行業的監管，引發市場震盪，不少外資認為難以正確評估中資股。MSCI董事長兼行政總裁Henry Fernandez認為，Henry Fernandez認為，這是眾多新興市場都會出現的問題，中國市場每隔3至4年便會出現一場監管合規的風波，市場會因此震盪，但之後總能夠恢復，並再創新高。

李小加指監管是社會平衡【下一頁】

Fernandez接受彭博電視訪問時稱，中國科技行業之前被市場指為缺乏合規及監管，現時中國政府便在處理有關問題，而且監管並非中國獨有的，西方對科技企業同樣也有監管。

港交所 （00388） 將於10月18日推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，Fernandez稱，自港交所於2019年初獲得MSCI指數公司授權A股指數期貨合約後，MSCI等了2年多，終於等到有關產品推出，相信現時是合適的推出良機，為中港互聯互通一環補上了缺口。

港交所推期貨詳情【下一頁】

他認為，兩年的審批期間，相信中港之間有很多討論，亦交流了很多意見，令最終產品的結構適合所有投資者，令投資者可以利用MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約，對沖投資中資股的風險，配合互聯互通其他渠道，令整合投資渠道更加全面，對市場來說是好事。

加密貨幣價格近日急升，Fernandez相信加密貨幣有其角色，MSCI亦正研究推出與加密貨幣相關資產的指數，也有研究與氣候變化、顛覆性科技等主題的指數產品。

相關文章：【恒大3333】官媒發文評恒大被約談﹕防控金融風險不容例外、所有房企必須遵守監管

相關文章：【騰訊業績】騰訊劉熾平：料更多監管法規即將出台　教育行業限制不利廣告業務

 

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