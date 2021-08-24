塔利班警告勿延後撤離死線 美國已撤走近5萬人

▲ 塔利班發言人表明不接受美國撤離行動再延期，批評美國試圖繼續佔領阿富汗。

英美等國加快速度安排軍隊及僑民撤離阿富汗，美國至今已於阿富汗撤僑近5萬人。但美國總統拜登早前表示，美國不排除延長撤軍期限。塔利班發言人表明不接受美國撤離行動再延期，批評美國試圖繼續佔領阿富汗。

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白宮周一（23日）稱自塔利班本月中佔領阿富汗首都喀布爾以來，美國已安排約4.8萬人撤離阿富汗。其中約1.09萬人是在周一的12小時内撤離，約5,900人是於周末撤離。

美國國務院統計，阿富汗當地仍有數千名美國人等候撤離。美國國防部指出，撤離人員由喀布爾飛往歐洲和中東地區臨時中轉站，包括卡塔爾、阿聯酋、科威特、巴林、意大利、西班牙及德國。

阿富汗國民如跟隨美方撤離，抵達美國後將會暫時分別安置於威斯康星州麥科伊堡（Fort McCoy）、弗吉尼亞州利堡（Fort Lee）、新澤西州麥圭爾-迪克斯-萊克赫斯特基地（Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst）及德州布利斯堡（Fort Bliss）。

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拜登（Joe Biden）政府早前訂立目標，希望美軍下周二（31日）前撤離阿富汗。但拜登周日（22日）稱正和軍方商討延長撤軍期限，但他始終希望無需延期。

塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）稱不接受延期，形容美方這樣做等同踩紅線，也代表美國想延長佔領阿富汗的時間。沙欣警告英美如果打算延期撤離，將會面臨後果。

責任編輯：鄭錦玲