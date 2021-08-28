艾德證券期貨掌握金融科技優勢　力爭成最佳港美股券商

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金融科技發展一日千里，幾乎人人買股票都是透過網上交易，因此各大銀行、券商均爭相開發數碼平台，務求在數碼金融市場佔一席位。艾德證券期貨唯一官方指定智能交易應用程式「艾德一站通」功能齊備，產品及資訊一應俱全。艾德證券期貨執行董事楊偉健表示，公司擁有領導市場的金融科技優勢，期望擔當未來數碼化金融的重要一員，力爭成為最佳的港股及美股券商。
吸引大量年輕用戶 交易額節節上升
受惠金融科技的迅速發展，本地年輕投資者在港美股市場尋寶愈來愈方便，具備豐富市場資訊的一站式網上交易平台更是他們的最愛。「公司本身持有香港證監會頒發的第1、2、3、4、5、9類受規管活動牌照，可為客戶提供包括港股、美股、香港及環球期貨等全方位交易服務。而公司的官方智能交易應用程式『艾德一站通』功能全面，助投資者靈活處理買賣，在最佳時機作出交易決策，因此吸引了大量年輕用戶。」
他稱：「『艾德一站通』去年用戶註冊量增長逾3倍，而公司客戶數量年中突破16萬，其中近7成客戶為40歲或以下，以交易港美股為主。隨着平台不斷升級，客戶忠誠度及交易額持續增加，截至6月底，公司港股交易總額比上年同期增逾400%，美股交易總金額同比則增逾1,000%。」
多功能於一身 一個賬號投資全球
「艾德一站通」自2019年推出以來不斷提升功能，現時集港股、美股、香港及環球期貨交易、綫上開戶、資金提存功能於一身，更提供暗盤交易服務，客戶以一個賬號便可交易全球近3萬種金融產品，實現「一個賬號投資全球」。
他補充：「重要市場資訊如期貨、港美股交易市場快訊、財務報表日曆、財經事件、休市通知，以至投行報告、港股目標價、美股目標價等均一應俱全，深受投資者歡迎。平台功能齊備，系統穩定，安全性高，確保使用者前枱交易的資料保密，後台交易操作順暢，投資者能夠享受到高效、便捷、穩定的交易服務體驗。」
吸納年輕人才加盟 強化研發能力
金融科技意味需要有很多數據科學、人工智能的人才，楊偉健表示公司致力吸引年輕專才加入團隊。「金融行業的變革與推進離不開科技的加持，為吸引更多有志的年輕人加入，艾德控股集團在深圳成立了金融科技及資訊管理中心，並在中國內地及香港建立近200人的金融科技專業研發團隊，把香港成熟的金融體系和深圳的高科技相結合。」他說：「這支金融科技專業研發團隊協助公司研發智能訂單、智能選股等多個功能，務求用戶可簡單地量化投資指標，令整個金融交易過程更加簡單、高效、智能。」
這個200人的精英團隊為艾德證券期貨研發了全新的綫上開戶系統（AOS），客戶開戶毋須再經過複雜且冗長的開戶流程，透過人工智能自動審批，基本上毋須人手操作，客戶因此可全天候24小時申請開戶，由申請至完成審批，一般一日內可完成，大幅提升了開戶效率及用戶體驗。
此外，系統連接了深圳市電子商務安全證書管理（深圳CA），採用獲中國工信部及國家密碼管理局批准成立的權威電子認證服務；加上採用3種實名認證方式，透過OCR技術識別讀取，資料填寫智能引導，系統功能全面、操作簡單，在確保合規性的同時，靈活配置資源，有效節省成本。
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楊偉健透露，除了券商本業外，艾德證券期貨亦主動拓展業務範圍，更與其他集團成員合作。他謂：「除零售業務外，公司亦積極拓展機構業務，參與了多個上市股份包銷項目，持續為企業提供優質專業的資本市場服務，同時積極籌備開展財富管理業務。公司亦與另一集團成員、持有香港證監會第1、6類受規管活動牌照的艾德資本緊密合作，為計劃上市的企業提供保薦人、再融資及債券發行等一系列服務，務求帶來協同效應。」
楊偉健強調金融科技始終為公司業務拓展提供最強動力。他說：「我們背靠艾德控股集團的雄厚實力及研發資源，堅持以領先金融科技為發展核心，致力成為未來數碼化金融的重要一員，力爭成為最優質的港、美股券商。」
（資料由客戶提供）