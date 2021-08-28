艾德證券期貨掌握金融科技優勢　力爭成最佳港美股券商

▲ 艾德證券期貨執行董事楊偉健期望艾德證券期貨能成為香港最佳的港股及美股券商。

金融科技發展一日千里，幾乎人人買股票都是透過網上交易，因此各大銀行、券商均爭相開發數碼平台，務求在數碼金融市場佔一席位。艾德證券期貨唯一官方指定智能交易應用程式「艾德一站通」功能齊備，產品及資訊一應俱全。艾德證券期貨執行董事楊偉健表示，公司擁有領導市場的金融科技優勢，期望擔當未來數碼化金融的重要一員，力爭成為最佳的港股及美股券商。

吸引大量年輕用戶 交易額節節上升

受惠金融科技的迅速發展，本地年輕投資者在港美股市場尋寶愈來愈方便，具備豐富市場資訊的一站式網上交易平台更是他們的最愛。「公司本身持有香港證監會頒發的第1、2、3、4、5、9類受規管活動牌照，可為客戶提供包括港股、美股、香港及環球期貨等全方位交易服務。而公司的官方智能交易應用程式『艾德一站通』功能全面，助投資者靈活處理買賣，在最佳時機作出交易決策，因此吸引了大量年輕用戶。」

▲ 艾德證券期貨持有多個證監會發出的受規管活動牌照，能提供不同種類的投資交易服務。

他稱：「『艾德一站通』去年用戶註冊量增長逾3倍，而公司客戶數量年中突破16萬，其中近7成客戶為40歲或以下，以交易港美股為主。隨着平台不斷升級，客戶忠誠度及交易額持續增加，截至6月底，公司港股交易總額比上年同期增逾400%，美股交易總金額同比則增逾1,000%。」

多功能於一身 一個賬號投資全球

「艾德一站通」自2019年推出以來不斷提升功能，現時集港股、美股、香港及環球期貨交易、綫上開戶、資金提存功能於一身，更提供暗盤交易服務，客戶以一個賬號便可交易全球近3萬種金融產品，實現「一個賬號投資全球」。

他補充：「重要市場資訊如期貨、港美股交易市場快訊、財務報表日曆、財經事件、休市通知，以至投行報告、港股目標價、美股目標價等均一應俱全，深受投資者歡迎。平台功能齊備，系統穩定，安全性高，確保使用者前枱交易的資料保密，後台交易操作順暢，投資者能夠享受到高效、便捷、穩定的交易服務體驗。」

吸納年輕人才加盟 強化研發能力

金融科技意味需要有很多數據科學、人工智能的人才，楊偉健表示公司致力吸引年輕專才加入團隊。「金融行業的變革與推進離不開科技的加持，為吸引更多有志的年輕人加入，艾德控股集團在深圳成立了金融科技及資訊管理中心，並在中國內地及香港建立近200人的金融科技專業研發團隊，把香港成熟的金融體系和深圳的高科技相結合。」他說：「這支金融科技專業研發團隊協助公司研發智能訂單、智能選股等多個功能，務求用戶可簡單地量化投資指標，令整個金融交易過程更加簡單、高效、智能。」

這個200人的精英團隊為艾德證券期貨研發了全新的綫上開戶系統（AOS），客戶開戶毋須再經過複雜且冗長的開戶流程，透過人工智能自動審批，基本上毋須人手操作，客戶因此可全天候24小時申請開戶，由申請至完成審批，一般一日內可完成，大幅提升了開戶效率及用戶體驗。

此外，系統連接了深圳市電子商務安全證書管理（深圳CA），採用獲中國工信部及國家密碼管理局批准成立的權威電子認證服務；加上採用3種實名認證方式，透過OCR技術識別讀取，資料填寫智能引導，系統功能全面、操作簡單，在確保合規性的同時，靈活配置資源，有效節省成本。



與集團成員合作 創造協同效應 楊偉健透露，除了券商本業外，艾德證券期貨亦主動拓展業務範圍，更與其他集團成員合作。他謂：「除零售業務外，公司亦積極拓展機構業務，參與了多個上市股份包銷項目，持續為企業提供優質專業的資本市場服務，同時積極籌備開展財富管理業務。公司亦與另一集團成員、持有香港證監會第1、6類受規管活動牌照的艾德資本緊密合作，為計劃上市的企業提供保薦人、再融資及債券發行等一系列服務，務求帶來協同效應。」 楊偉健強調金融科技始終為公司業務拓展提供最強動力。他說：「我們背靠艾德控股集團的雄厚實力及研發資源，堅持以領先金融科技為發展核心，致力成為未來數碼化金融的重要一員，力爭成為最優質的港、美股券商。」



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