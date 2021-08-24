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【中電信回A】中電信A股連續第二日跌停　中電信﹕若股價破發或採用綠鞋機制（附短片）

股市 17:11 2021/08/24

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中電信（00728）（滬：601728）連續第2日跌停。

中電信 （00728） （滬：601728）連續第2日跌停，該股跌停價格為4.95元人民幣，跌幅達一成，成交額達7.68億元人民幣，暫未跌穿其A股發行價4.53元人民幣。

中電信A股上市次日跌停，詳見﹕【下一頁】

中電信港股暫未受影響，收市報2.8元，升2.1%，成交額3.06億元。

中電信周五（20日）首日A股上市表現走高，當日高開5.7%至4.79元人民幣，最多曾升逾4成，午後更觸發漲停價格6.52元人民幣。但該股自本周起表現大反轉，A股上市次日（23日）開盤隨即引發跌停，跌停價格為5.5元人民幣，較上市首日收市價6.11元人民幣大跌一成。

中電信回應近期A股市場跌停表示，市場行為無法預測，買賣行為亦由市場決定。公司對股價非常關注，若股價破發會採取「綠鞋機制」等行動。此外，公司亦有一系列穩定A股股價的措施，例如大股東增持、股份回購預案等。

甚麼是「綠鞋機制」？

綠鞋機制（Green Shoe Option）是新股超額配售權的俗稱。在股票上市後的一段時間內，可以按照同一發行價格，比預定規模多發一定比例的股份數量，超額發行的股份數量由發行人與主承銷商協商確定，一般在5%至15%。

該措施主要用於市場氣氛不佳、發行結果不樂觀使用，以防止新股發行上市後，股價下跌至發行價或以下。

相關文章﹕

【中電信回A】中電信回A定價4.53元人民幣、最多集542億　較港股溢價85%

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編輯﹕賴奕羚

港股 傳統經濟股 中國電信（00728） 回購 A股

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