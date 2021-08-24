受惠基建及新能源需求提速 江南集團溢利大增逾六倍

受惠國內經濟從新冠疫情中逐步復甦，各種基建及生產業開始重回軌道，各地區有關電網及電力佈局的固定投資不斷增加，以及平均銅價近期持續上漲，帶動產品的銷售價格和需求增加，亦令國內電綫電纜生產與銷售大型企業江南集團有限公司(01366）今年上半年成績亮麗，營業額及毛利分別大增76.2%及75%至8,805.2百萬元人民幣(下同)及935.5百萬元；期內溢利增加約607.5%至146.2百萬元，每股基本盈利增加約608.8%至2.41分，業績大幅優於去年同期。

現時江南集團的產品可分為四個主要類別，即電力電纜、電氣裝備用電綫電纜、裸電綫及特種電纜，提供超過10,000種產品，覆蓋各種基建及行業，例如電網建設、電廠、採礦及石油等。因此受惠近期國家基建及固定投資逐步提速、各地電量需求提升，市場對江南集團各種產品的需求亦不斷上升，其中尤其是與各種大型基礎建設相關的電力電纜及特種電纜，需求更是大幅增加。

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市場需求穩定增長

在基礎建設方面，現時國家每年都會有固定份額用作改善各地電網，例如為三四線城市提升地下電網，以配合城市發展及電力需求提升，使江南集團來自能源領域客戶之銷售保持穩定增長。加上全國道路運輸業及高鐵發展的投資增長，亦令市場對江南集團的一般和特種電纜帶來了穩定的需求。

此外，環球經濟逐步從疫情中復甦，帶動原材料需求及價格上升，當中例如銅價在過去一年已升超過六成。由於江南集團產品主要採用成本加成之定價模式，原材料的成本可直接轉嫁到客戶，加上江南集團的產品品質優良以及行業定價透明度高，即使價格提升但客戶仍願意持續購買，令江南集團的整體銷售額增加。

良好商譽突圍而出

而憑藉成立三十多年來的優質產品及良好品牌信譽，江南集團現時已發展成國內頭五家生產規模最大的電纜生產商，並已擁有穩固及廣泛的客戶基礎，包括相關行業內的領先企業，及已被納入國家電網的採購名單內，透過生產規模、研發能力及產品品質，達到高成功中標率。

事實上，江南集團的品牌及產品屢獲市場肯定，分別獲「海關高級認證AEO」、「中國製造企業500強」、「中國民營企業500強」、「中國綫纜行業最具競爭力10強」，及於去年榮獲「江蘇省重點培育和發展的國際知名品牌」。良好的商譽不單令江南集團可快速拓展市場，同時亦令江南集團成功在疫症及高銅價中突圍而出。由於電纜生產行業涉及成本規模龐大，在生產上需要向銀行融資，因此縱使電纜行業競爭激烈，但在銅價高企的情况下，電纜生產商對融資需求更大，因此相對生產規模大及良好信譽令江南集團在市場上擁有更大競爭力。

新基建帶動未來機遇

此外，江南集團每年亦投放大量資源進行科技研發，更聯同中國工程院及中國科學院院士設立院士工作站以及國家級博士後工作站，加快新產品、 新工藝、新技術的研發創新，並參與起草及制定不少產品的國家行業標準，亦會集中研發具潛力及高毛利率的產品，例如已在在軌道交通用電纜、礦用電纜、船用電纜、節能導綫、防火電纜、軍用電纜等產品研發上取得了顯著成績。

而除了集中發展現時的主力產品外，為迎接國內市場規模快速成長，以及5G基站建設、高鐵、新能源汽車充電樁及大數據中心等新基建對電力及電網的需求，江南集團亦將繼續優化內部系統，以加快生產及研發效率，更精準回應市場的需求，同時亦可更有效控制成本，以獲取更大的市場份額，創造更大利潤。

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