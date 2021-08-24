【新股IPO】先瑞達醫療首掛跌兩成半　每手蝕帳面6200元

▲ 先瑞達醫療今日掛牌，表現強差人意。

先瑞達醫療 （06669） 今日掛牌，表現強差人意，該股開市報18.32元，較定價23.8元跌23%，曾跌28.6%，盤中低見17元，全日收報17.6元，跌26%，成交金額5.53億元，成交量3110萬股。以每手1000股計，一手帳面蝕6200元。

先瑞達醫療昨日在多個暗盤交易場均報跌。在輝立暗盤中，先瑞達醫療收報17.76元，跌25.4%，一手1000股賬面虧損6040元。富途暗盤中，該股收報17.9元，跌24.8%，一手帳面虧損5900元。耀才暗盤收報17.88元，跌24.9%，一手蝕5920元。

該股香港公開發售部分共錄得近31.1萬人認購，超額認購653.51倍，國際發售部分超額認購3.86倍。一手中籤率3%，抽200手（200,000股）始可穩獲一手。

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先瑞達醫療（06669）明上市 追揸沽建議

編輯：吳敏芳

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