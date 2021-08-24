【華融危機】穆迪再降中國華融評級　惠譽反將評級觀察轉至「正面」

▲ 穆迪再降中國華融評級。

國際評級機構穆迪周一（23日）公佈，將中國四大資產管理公司之一中國華融 （02799） 的長期本幣外幣發行人評級從「Baa1」下調至「Baa2」，並將其基礎信用評估（BCA）從「b2」下調至「caa2」。穆迪指，由於上述評級仍處於下調的觀察名單，故未來的12個月至18個月內，該行並不會上調有關評級。

穆迪今年4月下降華融評級，詳見﹕【下一頁】

穆迪指，華融去年發生巨額淨虧損，以致其資本基礎及盈利能力惡化，故該行下降華融評級。穆迪表示，華融早前發表公告，去年淨虧損預計為1,029億元人民幣，或無法滿足監管機構對其資本充足率和槓桿率的最低要求，反映華融若沒有政府支持，或無法繼續營運。

穆迪亦表示，盡管中國華融早前宣布引入戰略投資者，但未有就注資的確實時間、注資後的股權架構等細節提供詳情，相信有關注資計劃對華融的實際影響仍未清晰。

惠譽反將評級觀察上調至「正面」

另一評級機構惠譽同日公佈，將華融評級觀察從「負面」上調至「正面」。華融的長期發行人違約評等（IDR） 目前為「BBB」。該行表示，盡管華融的資本重組計劃在執行上仍存在不確定性，但相信該計劃能有助減輕其財務壓力。

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編輯﹕賴奕羚