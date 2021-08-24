【恒大3333】官媒發文評恒大被約談﹕防控金融風險不容例外、所有房企必須遵守監管

▲ 內地官媒《經濟日報》周二（24日）發文評論表示，恒大是次約談是「防控金融風險的一個很好例證」。

人行上周四（19日）宣布，該行與中銀保監約談恒大集團 （03333） 高層，就恒大的債務風險和維護房地產市場等範疇提出5大要求。內地官媒《經濟日報》周二（24日）發文評論表示，恒大是次約談是「防控金融風險的一個很好例證」，在化解集團的債務危機同時，也能對其他房企起到「一定的警示作用」。

恒大遭人行約談，詳見﹕【下一頁】

該文章表示，防控金融風險「不容有例外和特殊」，所有房企必須要遵守監管規則，「不踩線、不逾矩」，守住不發生系統性金融風險的底線，是「金融監管的題中應有之義」。

文章亦開名評論恒大，表示恒大集團作為房地產行業的頭部企業，應認真落實中央關於房地產市場平穩健康發展的決策部署，努力保持經營穩定，積極化解債務風險，維護房地產市場和金融穩定，相信是次約談亦會對其他房企有「一定的警示指導作用」。

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此外，文章亦明言，恒大事件已發酵了一段時間，引起許多猜測和質疑，相信監管部門在此時約談恒大，能促進行業平穩健康發展，也能平息市場上的謠言和猜測。文中提到，監管部門接下來亦要及時監測市場動態，防止不良信息發酵，加強與市場的溝通和指引，避免謠言發酵引發市場波動風險。

至9時44分，中國恒大 （03333） 早段反彈1.2%，報4.36元，成交額暫報4590萬。恒大物業 （06666） 升2.9%，報5.68元；恒大汽車 （00708） 續跌2.9%，報7.46元。

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編輯﹕賴奕羚