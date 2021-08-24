【港股市況】恒生指數高開319點　京東績後升5%、阿里巴巴反彈3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場避險情緒稍緩，道指升215點，港股續高開逾300點。恒生指數開報25428點，升319點。恒生科技指數升2.5%，報6171點。京東 （09618） 績後升5%；阿里巴巴 （09988） 反彈3%；騰訊 （00700） 升3%；先瑞達醫療 （06669） 首掛潛水23%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：33】恒地 （00012） 績後偏軟，跌0.1%。恒地上半年基礎盈利增長51%至78.06億元，股東應佔盈利增加131%至65.49億元，派中期息0.5元。

【業績│地產股】恒地半年基礎盈利增長51% 中期息維持0.5元

【09：31】藥明生物 （02269） 績後升9%。藥明生物上半年股東應佔盈利為18.42億元人民幣，按年增長150%，並高於早前盈喜預期升135%以上。

【業績｜藥明系】藥明生物上半年多賺150% 未完成訂單近千億

【09：27】油價反彈近6%，中石油 （00857） 升逾3%；中海油 （00883） 升逾1%；中石化 （00386） 升逾2%。

【09：26】京東物流 （02618） 績後高開逾2%。京東物流上半年非國際財務報告準則虧損15億元人民幣，去年同期虧損19.8億元人民幣。

【業績｜京東系】京東物流上半年經調整虧損15億人幣 毛利率跌至3.7%

【09：20】恒生指數開報25428點，升319點。恒生科技指數升2.5%，報6171點。京東 （09618） 績後升5%；阿里巴巴 （09988） 反彈3%；騰訊 （00700） 升3%；先瑞達醫療 （06669） 首掛潛水23%。

【業績｜科技股】京東次季經調整純利按年跌22% 與收入齊勝預期 管理層料全年維持去年增長勢頭（第二版）

【09：13】期指開報25380點，升296點或1.2%。

【09：03】先瑞達醫療 （06669） 今日掛牌，昨日於多個暗盤交易場均報跌。其中，輝立暗盤先瑞達醫療收報17.76元，跌25.4%，一手1000股賬面虧損6040元。

【新股IPO】先瑞達醫療6669暗盤潛水、收跌25% 一手帳面最多蝕6040元

【08：46】恒指黑期升約255點，報25358點；道指期貨升74點，報35410點。

【07：45】中金︰推遲發布中期業績 預計8月31日或之前批准刊發

【07：45】港股ADR收報25387點，升277點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報42.34元，跌0.06元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報445.23元，升11.43元或2.6%。

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【07：30】市場避險情緒稍緩，油價反彈超過5%，科技及能源股獲投資者趁低吸納，帶動納指創新高，道指漲超過200點。道指收市升215點，報35335點；標指升37點，報4479點；納指破頂，升227點或1.55%，報14942點。

【美股收市】科技及能源股領升 納指破頂 道指漲215點

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責任編輯︰梁浩碩