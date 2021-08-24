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專題:退休理財

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【恒指夜期＋北水】北水吸資22億　買騰訊藥明生物　夜期跌55點（不斷更新）

股市 18:20 2021/08/24

分享：

科技股領升下，港股繼續反彈，北水今日亦吸資21.8億元。騰訊 （00700） 吸資最多，獲北水淨買19.6億元，藥明生物 （02269） 吸7.4億元。不過，美團 （03690） 及小米 （01810） 分別有3.5億元及近2億元淨沽盤。

北水資金流向：

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市場避險情緒稍緩，道指升215點，港股承接高開319點，其後走勢反覆向上，恒生指數收報25727點，升618點，以全日高位收市，成交1717.8億元。恒生科技指數升7.1%，報6446點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾9%；騰訊 （00700） 升逾8%；京東 （09618） 績後升近15%；美團 （03690） 升逾13%。

美股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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    +41

焦點新聞︰

【監管跌市】MSCI董事長：中國市場每隔3至4年便有一場監管風波　股市震盪後總能再創新高

【十四五規劃】陳茂波：續擴大與內地互聯互通　促人民幣國際化、內地企業國際融資

即市走勢︰

【18：12】恒指夜期跌55點，報25583點，低水145點。

【16：10】恒生指數收報25727點，升618點，成交1717.8億元。恒生科技指數升7.1%，報6446點。阿里巴巴 （09988） 反彈逾9%；騰訊 （00700） 升逾8%；京東 （09618） 績後升近15%；美團 （03690） 升逾13%。

【16：00】恒生指數U盤前升568點，報25677點。

【15：37】美團 （03690） 尾市升近15%，高見224.2元。

【15：27】京東 （09618） 升近15%；美團 （03690） 升近14%。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升8%；小米 （01810） 升逾3%。

【15：17】阿里巴巴 （09988） 尾市升8%，高見164.6元。

【15：07】大市升幅再擴大至500點，科指升6.2%，報6394點。

【15：01】內銀逆市偏軟，四大內銀中，建行 （00939） 跌0.9%；工行 （01398） 跌0.7%；中行 （03988） 、農行 （01288） 跌0.4%。

【15：01】上證升近1.1%；深證升0.9%；創業板指升1.1%。

【14：45】京東 （09618） 升逾12%，高見284元；京東健康 （06618） 升近14%，高見73.2元；京東物流 （02618） 升逾8%，高見27.6元。

【14：31】中金 （03908） 延期公布業績，股價跌逾2%，低見17.6元。

【14：19】恒大汽車 （00708） 最新再轉跌近4%，報7.38元，試7.29元低位。恒大 （03333） 升3%；恒大物業 （06666） 升逾4%。

【恒大賣產】恒大向越秀地產洽售灣仔總部傳近尾聲、減價至105億　越秀：過兩天才有結果

【14：17】申洲 （02313） 逆市跌8%，低見167.6元。

【14：16】大市升勢回順，最新升約400點，報25515點，升406點；科指升5.3%，報6339點。

【14：15】安踏 （02020） 最新轉跌逾1%，報167.9元。

【13：30】恒生指數升500點，京東 （09618） 、美團 （03690） 升逾11%；騰訊 （00700） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升近6%；快手 （01024） 升15%。

【13：27】快手 （01024） 升幅擴大至16%，高見81.45元；嗶哩嗶哩 （09626） 升逾9%，高見572.5元。

【13：25】騰訊 （00700） 升幅進一步擴至6%，高見461.8元，成交118億元。科指升5.3%，報6340點。

【13：13】騰訊 （00700） 午後升逾5%，高見456.8元；阿里巴巴 （09988） 升逾5%。美團 （03690） 升近一成；小米 （01810） 升近3%。

【13：11】公用股向下，煤氣 （00003） 逆市跌3%，低見12.78元；中電 （00002） 跌0.8%；電能 （00006） 跌逾1%。

【13：08】美團 （03690） 午後升成，高見215元。

【13：06】合景悠活績後升逾6%　在談收併購項目4至5個　有信心年底在管面積達2億平方米

【13：06】安踏 （02020） 績後升2%，高見175元。

【13：02】ESR就全購長實多隻REITs管理人ARA集團修訂收購協議　發行代價股份增至逾46億美元

【13：00】恒指午後初段升約400點，報25510點。科指升4.5%，報6290點。

【12：43】碧桂園上半年純利按年增6%、派中期息每股20.98分人幣

【12：34】富力半年少賺18.8%　中期息大削至0.1元人幣

【12：27】嘉華國際半年核心盈利大跌82%中期息維持7仙　對中港樓市前景仍樂觀

【12：18】安踏半年多賺1.3倍中期息大增至60港仙　改每手單位至200股入場費大減

【12：00】恒生指數半日升392點，報25501點，成交843億元。恒生科技指數升4.5%，報6293點。京東 （09618） 績後升一成；美團 （03690） 升逾9%；阿里巴巴 （09988） 反彈5%；藥明生物 （02269） 升逾7%。

【12：00】澳門放寬檢測限制　瑞銀：澳門9月旅客及賭收料反彈、薦3濠賭股

【11：54】富智康與全球第四大車企Stellantis組合營托智能駕駛艙　股價飈一成

【11：41】港股中午收市前升約415點，報25525點；科指升4.5%，報6290點。

【11：32】內地股市半日向上，上證升1%；深證升0.9%；創業板升1.5%。

【11：24】新奧能源 （02688） 跌幅擴大至12%，低見142.2元，成交6.1億元。

【11：12】港通 （00032） 績後逆市跌1%，低見12.4元。

【業績｜公用股】港通上半年多賺1.4倍　維持派中期息6仙　西隧日均通車量增逾1成至5.35萬架

【阿里巴巴】港通年內2.5億掃阿里巴巴均價217元　帳面虧損7400萬元、半年業績未反映

【11：09】中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 逆市跌0.6%，聯通 （00762） 跌逾1%；中電信 （00728） A股連續第二日跌停，H股則升近2%。

【中電信回A】中電信A股連續第二日跌停　中電信﹕若股價破發或採用綠鞋機制

【11：04】嗶哩嗶哩 （09626） 、快手科技 （01024） 分別續反彈7%。

【10：58】吉利 （00175） 逆市跌近1%，低見25.2元。

【10：50】傳中國電子煙公司艾維普思考慮明年來港上市　集資至少39億

【10：50】穆迪再降中國華融評級　惠譽反將評級觀察轉至「正面」

【10：47】恒大 （03333） 最新反彈逾5%，高見4.55元；恒大物業 （06666） 升逾7%；恒大汽車 （00708） 破底低見7.29元後，股價倒升逾3%，高見8.1元。另外，恒騰 （00136） 升一成，高見4.06元。

【10：43】大市升幅再擴大至逾400點，報25546點，升436點。

【10：42】ATMXJ造好，京東 （09618） 升幅擴大至一成，高見269.2元；美團 （03690） 升逾9%；阿里巴巴 （09988） 反彈逾5%；騰訊 （00700） 升逾4%；小米 （01810） 升逾2%。

【10：39】澳門明放寬粵入境檢測證明至7日內　濠賭股急彈、金沙飈7%

【10：35】復星醫藥 （02196） 績後升逾2%，高見57.6元。復星醫藥上半年歸屬股東淨利潤達24.82億元人民幣，按年增長44.8%。

【業績｜疫苗股】復星醫藥上半年純利增44.8%至24.82億人幣　復必泰疫苗收入超5億人幣

【10：30】京東系造好，京東 （09618） 升逾9%，高見266.6元；京東健康 （06618） 升一成；京東物流 （02618） 升逾4%。

【10：28】港股最新升約360點，報25471點；科指升4.3%，報6276點。

【10：15】中軟國際  （00354） 績後跌3%，低見13.14元。中軟上半年股東應佔溢利約5.18億元人民幣，按年增長29%。

【業績】中軟國際上半年賺近5.18億人幣　按年增長29%、不派中期息

【10：00】華昱高速 （01823） 升逾四成，破頂高見4.7元，成交546萬元。

【09：58】恒大系個別發展，恒大 （03333） 反彈近1%；恒大物業 （06666） 升逾2%；恒大汽車 （00708） 續跌逾2%，破底低見7.29元。

【09：55】大市升幅擴大至近500點，升至25600點水平；科指升4.7%，報6303點。

【09：49】官媒發文評恒大被約談﹕防控金融風險不容例外、所有房企必須遵守監管

【09：48】阿里巴巴 （09988） 最新反彈半成，高見160.3元；騰訊 （00700） 升逾3%；美團 （03690） 升逾7%；小米 （01810） 升逾3%。

【09：47】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 跌0.7%；恒生 （00011） 跌0.4%；渣打 （02888） 跌0.1%；東亞 （00023） 跌0.8%。

【人事變動】鄭慧敏因病休假請辭　滙豐香港一姐施穎茵9月任恒生CEO

【09：44】大市早段升幅擴大至逾400點，恒指報25522點，升413點；科指升3.9%，報6254點。

【09：42】京東 （09618） 股價績後造好，最新升8%，高見263.4元。

【09：41】友邦 （01299） 股價逆市跌1%，低見94.35元。

【友邦股價】友邦傳正與郵儲行探索產品分銷合作機會　未來將拓展10個新地區

【09：41】新奧能源  （02688） 績後跌逾8%，低見145元。新奧龍源上半年純利37.7億元人民幣，按年升39.8%，派中期息0.59港元，去年同期則無派息。

【業績│燃氣股】新奧能源半年多賺4成　派中期息0.59元

【09：38】中手游 （00302） 績後跌逾1%。中手游上半年經調整淨溢利達4.02億元人民幣，按年增長17.6%。

【業績｜遊戲股】中手游上半年經調整淨溢利達4.02億人幣　按年增17.6%

【09：36】濠賭股造好，其中藍籌銀娛 （00027） 升6%；金沙 （01928） 亦升近6%。澳門衞生局宣布，自本星期三（25日）零時起，經廣東入境澳門的人士，可以放寬至持有7日內有效的核酸檢測陰性證明。

【09：33】恒地 （00012） 績後偏軟，跌0.1%。恒地上半年基礎盈利增長51%至78.06億元，股東應佔盈利增加131%至65.49億元，派中期息0.5元。

【業績│地產股】恒地半年基礎盈利增長51%　中期息維持0.5元

【09：31】藥明生物 （02269） 績後升9%。藥明生物上半年股東應佔盈利為18.42億元人民幣，按年增長150%，並高於早前盈喜預期升135%以上。

【業績｜藥明系】藥明生物上半年多賺150%　未完成訂單近千億

【09：27】油價反彈近6%，中石油 （00857） 升逾3%；中海油 （00883） 升逾1%；中石化 （00386） 升逾2%。

【09：26】京東物流  （02618） 績後高開逾2%。京東物流上半年非國際財務報告準則虧損15億元人民幣，去年同期虧損19.8億元人民幣。

【業績｜京東系】京東物流上半年經調整虧損15億人幣　毛利率跌至3.7%

【09：20】恒生指數開報25428點，升319點。恒生科技指數升2.5%，報6171點。京東 （09618） 績後升5%；阿里巴巴 （09988） 反彈3%；騰訊 （00700） 升3%；先瑞達醫療 （06669） 首掛潛水23%。

【業績｜科技股】京東次季經調整純利按年跌22%　與收入齊勝預期　管理層料全年維持去年增長勢頭（第二版）

【09：13】期指開報25380點，升296點或1.2%。

【09：03】先瑞達醫療 （06669） 今日掛牌，昨日於多個暗盤交易場均報跌。其中，輝立暗盤先瑞達醫療收報17.76元，跌25.4%，一手1000股賬面虧損6040元。

【新股IPO】先瑞達醫療6669暗盤潛水、收跌25%　一手帳面最多蝕6040元

【08：46】恒指黑期升約255點，報25358點；道指期貨升74點，報35410點。

【07：45】中金︰推遲發布中期業績　預計8月31日或之前批准刊發

【07：45】港股ADR收報25387點，升277點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報42.34元，跌0.06元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報445.23元，升11.43元或2.6%。

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【07：30】市場避險情緒稍緩，油價反彈超過5%，科技及能源股獲投資者趁低吸納，帶動納指創新高，道指漲超過200點。道指收市升215點，報35335點；標指升37點，報4479點；納指破頂，升227點或1.55%，報14942點。

【美股收市】科技及能源股領升 納指破頂 道指漲215點

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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