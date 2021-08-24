▲ 【中概股風暴】美國證交會就中國企業赴美IPO提出新披露要求

美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler此前明言，中國企業赴美上市時需要披露更多詳細信息。SEC據報已開始向尋求於紐約上市的中國公司，發布新的披露要求。根據路透報道，一些公司已收到有關進一步披露其在IPO中使用可變利益實體（VIE），以及中國當局可能干預公司運營風險的詳細指示。

美證交會收緊審核申請上市中概股 據報增逾20多條額外問題，詳情請看【下一頁】

許多中國VIE都在開曼群島等避稅天堂註冊成立。報道根據SEC信函，要求公司描述這類公司架構可能會如何影響投資者及其投資價值，包括合同安排的有效性如何及為什麼可能不及直接所有權有效，以及公司可能會產生大量成本來執行安排條款。

SEC還要求中國公司披露「投資者可能永遠不會直接持有中國運營公司的股權。」信中又表明，在描述VIE時，不宜使用「我們」來形容。

另外，SEC還要求一些公司在未符合《外國公司問責法案》關於向監管部門披露會計信息的情況下，提供更多細節。

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責任編輯︰梁浩碩