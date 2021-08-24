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【業績｜物管股】合景悠活績後升逾6%　在談收併購項目4至5個　有信心年底在管面積達2億平方米

股市 13:05 2021/08/24

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合景悠活：在談收併購項目4至5個　有信心年底在管面積達2億平方米

合景悠活 （03913） 上半年多賺1.5倍至3.15億元（人民幣，下同），不派息。期內，收入增83.1%至12.3億元，毛利率增5.2個百分點至44.2%。合景悠活管理層指，上半年收併購大致落地，外拓成績良好，有信心今年底在管面積可達2億平方米，全年收入增長達150%。合景悠活績後升6.6%，現報6.34元。

截至6月底止，合約面積按年增5.4倍至2.2億平方米，在管建築面積增6.2倍至1.65億平方米。

奧園健康上半年純利按年增60.3%，看【下一頁】

合景悠活自去年底上市至今積極收購，先後完成了廣州潤通、雪松智聯雪松智聯和上海申勤的收購。管理層表示，目前收併購的在談項目約有4至5個，業務分佈全國，面積達6000萬平方米左右，而在談的外拓項目達50個，面積達3000萬平方米，住宅類型佔60%至70%，20%佔公建，商業10%至20%。

按業務劃分，上半年住宅物業管理服務收入按年升82.3%至8.4億元，佔總收入68.8%，非住宅物業管理及商業營運服務收入增84.9%至3.8億元。而社區增值服務服務的收入增速達到191.6%。

合景悠活表示，下半年會鞏固公建領域，並計劃擴展至城市服務業務，以環保、清潔服務為切入點。

另外，管理層表示，未來一至三年將會陸續開設25個商場及11個寫字樓。

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【業績︱物管】越秀服務上半年多賺1.3倍　冀TOD服務可延伸至高鐵及機場

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編輯：袁諾曦

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傳統經濟股 港股 合景悠活（03913）

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