【財務自由】美國夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標

不少打工仔的最大心願，就是可以及早實現財務自由，享受人生。美國一對夫婦早於40歲時就「儲夠錢」提早退休，究竟他們如何做到?



來自美國的夫婦阿蒙 (Amon) 和克里斯蒂娜·布朗寧 (Christina Browning) ，分別為41歲及 43歲，他們一家早於兩年前，即2019年已退休，當時阿蒙39歲，克里斯蒂娜則是41 歲，退休前兩夫婦都是從事政府工作，其中克里斯蒂娜是名律師，年收入約為70,000美元，而阿蒙為一名城市規劃師，年收入約為98,000美元。

▲ 來自美國的夫婦阿蒙 (Amon) 和克里斯蒂娜·布朗寧 (Christina Browning)於40歲已退休（圖片來源：網上圖片）

▲ 來自美國的夫婦阿蒙 (Amon) 和克里斯蒂娜·布朗寧 (Christina Browning)於40歲已退休（圖片來源：網上圖片）



及至2011年，阿蒙起了提早退休的念頭，當時他獲得了公司頒發的10年服務獎，這種榮譽卻讓他感到沮喪，因為他不想在三年後發現自己在同一個地方。



為實踐計劃，阿蒙兩夫婦作出了一些行動來全力削減成本和努力儲蓄。首先，布朗寧一家在業餘時間加入成Uber的司機，提供接載服務，當時的薪酬很為豐厚，該公司還向新司機發放獎金。

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此外，他們有兩位分別為14歲及13歲的女兒，全家的生活也盡可能節儉。女兒們慳錢的方式，是在 Facebook出售額外的家居用品和其他個人物品，也在大學裡排隊領取免費食物。



同時，阿蒙夫婦也將資金投資到股市及房地產市場，以獲得複式效應，並盡快實現財務獨立。



他們亦選擇更便宜的房子和汽車，認為作出了一些短期的犧牲，就可以更快擁有一生的自由。

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這對夫婦曾在日本和西班牙生活過，最後他們決定定居在葡萄牙，因為葡萄牙是西歐生活成本最低的國家之一，而且比他們在美國的居住地奧克蘭便宜得多：布朗寧一家估計，他們在那裡的每月生活費用不到2,000美元。

他們說他們的房子和汽車已經完全還清了，所以他們不必每月支付抵押貸款和擔心這些賬單。他們每月的支出，就是支付財產稅和保險，並且正在裝修他們家的一部分。同時他們也要支付手機和互聯網等基本費用，每月預算約200美元用於外出就餐。

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現在，他們平日在海灘和花園裡度過，在那裡種植家人吃的一些食物。他們還喜歡在周末與女兒一起遠足、划槳、露營和衝浪。他們從未如此快樂，他們表示，退休讓他們有機會做所有在工作時從來沒有時間做的事情，更表示每一天都像是周六。

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記者：陳詠妍