【ET開市直擊】芯片股發威 阿里美股反彈可持續？（歡迎留言問股）

臨近期指結算，由於大市於月中受到淡倉盤壓力，大戶主動平淡倉的轉倉盤（即買入好倉平倉）帶動大市升勢，但在港股氣氛未明情況之下，大市有足夠動力再上嗎？華盛證券證券分析師聶振邦今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

立即登入財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

***

重溫上日《ET開市直擊》足本版：

Time code：

00：00 - 港股本周焦點速覽

00：36 - 外圍市況速報 美股＋亞太區股市

02：10 - 全球央行年會本周舉行 鮑威爾會否就收水進度釋出若干訊號

05：20 - 港股上日表現速覽＋北水盤路

06：50 - 港股後市走勢預測

10：35 - 恒指季檢染藍股點評：信義玻璃 （00868） 、李寧 （02331） 及招行 （03968）

13：49 - 業績股尋寶：申洲 （02313） 、中煤 （01898） 值得留意

16：00 - 新股IPO：先瑞達醫療 （06669） 明上市 追揸沽建議

19：00 - 股票分析：李寧 （02331） 「染藍」可以吼買嗎？

20：35 - 港股開市後市況速報

20：45 - ET個股推介：恒地 （00012）

24：42 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 愈撈愈跌 可用Put輪對沖嗎？

27：08 - 股票分析：騰訊 （00700） 是否底背馳 操作如何？

29：30 - 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景如何

33：59 - 港股開市後市況速報

35：19 - 股票分析：華潤醫療 （01515） 股價前景如何

37：34 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景如何

40：42 - 股票分析：碧桂園服務 （06098） 股價前景如何

43：08 - 股票分析：贛鋒鋰業 （01772） 股價前景如何

45：01 - 股票分析：香港電訊 （06823） 股價前景如何

46：13 - 股票分析：新鴻基地產 （00016） 股價前景如何

48：17 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景如何

50：44 - 股票分析：華潤啤酒 （00291） 股價前景如何

52：54 - 股票分析：大唐新能源 （01798） 股價前景如何

55：39- 股票分析：思摩爾國際 （06969） 股價前景如何

57：29- 港股開市後市況速報

59：11 - 財經日誌提提你