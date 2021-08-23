【業績｜遊戲股】中手游上半年經調整淨溢利達4.02億人幣　按年增17.6%

▲ 中手游上半年經調整淨溢利達4.02億人幣 按年增17.6%

中手游 （00302） 今年上半年經調整淨溢利達4.02億元（人民幣，下同），按年增長17.6%；若計及以權益結算以股份為基礎的開支，期內溢利達3.94億元，按年增長36.8%；期內收入達21.8億元，按年增27.2%。

中手游表示，截至今年六月底，公司購入多款優質IP，在不同題材、區域、玩法上的佈局得到進一步鞏固，已持有包括50個授權IP及68個自有IP，共計118個IP。

今年上半年，平均每月活躍用戶數達1908.4萬人，按年增26.8%；月均付費用戶達144.2萬人，按年增27%；每名付費用戶月均收益（ARPPU）達251.9元，對比去年同期增長0.2元。

公司表示，今年下半年將加大對資助研發業務的投入，同時覆蓋手遊、頁遊、個人電腦（PC）遊戲等多端。多款重量級遊戲即將發行，包括「我的御劍日記」、「鎮魂街：天生為王」等都已進入最後的測試階段，預計將於2021年下半年推出市場。

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記者：梁安琪